郭建宏嘆台劇類型剩2種

2018年03月01日 01:18 中國時報 報導林彥君

台演員陸劇發光

華視前總經理郭建宏對於惠台政策相當贊成，很感謝大陸在文化上的示範，他表示：「兩岸一家親，在文化方面要更親，這是台灣影視業的一項福音。」台灣電視公司製作戲劇人力成本高，總是賠錢，所以很少電視台拍自製劇，要不然乾脆不做，但相對於大陸資金龐大，在台灣一集90分鐘的戲拍200萬台幣，若讓大陸來拍是200萬人民幣（1000萬台幣）。

他表示台灣人才很多，近期紅起來的戲都被大陸挖走，台灣的影視產業現況已經很慘，大家還互相打來打去，認為大陸影視雖然嚴格但是劇種很多，歷史劇又拍得好看，他說：「相較以前，大陸一直在進步，台灣有什麼好驕傲？」也提到金馬獎有開放陸片參加，但金鐘獎卻沒有大陸參賽，他直言：「如果他們來，台灣就被比下去不用玩了。」

兩岸觀摩學習

郭建宏對台灣電視圈近期的發展感到惋惜，感嘆「老三台」時代戲劇種類很多，現在台灣電視台只剩兩種劇型：「一個是又臭又爛的本土劇，把老人當愚民；一個是無聊的偶像劇。」他表示對此次大陸釋出的善意很敬佩，也不明白台灣在守什麼？他更大膽預測：「惠台措施實施後，人才往大陸發展，台灣未來可能成為影視業空城。」

他提到，目前在台灣做節目的電視台就只有那幾家，他認為台灣小而美其實也有優點，這次的開放，或許可以促進台灣節目進步，讓電視台能做出更好的節目，也能吸引更多人來投資，站在台灣影視業角度，他認為兩岸互相觀摩學習，台灣影視才更有希望。

台影視要團結

離開華視的郭建宏認為，這也讓他在影視產業有揮灑空間，原本想幫華視做點事情卻都無法實行，他說：「我對台灣有份使命感，但同時也對離開華視感到高興，也謝謝他們。」他特別感謝近期大家的關心，他會繼續在影視努力，並呼籲「大家面對大陸惠台政策，台灣影視要更團結。」

(中國時報)