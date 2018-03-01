林志穎再出輯Jolin誇生化人

2018年03月01日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

林志穎2月28日在北京舉辦出道25周年紀念專輯《我的驕傲》記者會，老婆陳若儀帶著2歲的雙胞胎兒子Jenson和Kyson現身，見證他暌違12年再度踏入歌壇，兄弟倆也童言童語念唐詩：「欲窮千里目，更上『一千樓』！」預祝爸爸專輯開紅盤，父子3人合唱林志穎當年代表作〈17歲的雨季〉，萌度破表。

林志穎2013年帶大兒子Kimi上《爸爸去哪兒》大受歡迎，但他決定讓Kimi在6歲後就不曝光，回歸正常生活。對於雙胞胎昨天的表現，他表示：「他們是第一次搭飛機、睡酒店，老三很可愛大方，個性跟我比較像，一上台就活蹦亂跳。」林志穎因工作比較少在家，只要工作結束一定會搭最早的飛機回去，他讚老婆很會帶小孩，自虧：「我前幾天帶老三還害他跌倒。」

跨海尋妹沒下文

他和陳若儀結婚近9年，這陣子由於忙著籌備新專輯，沒有一起過情人節，因此決定5月宣傳期過後，就要帶她出國度假。他日前透露有個失散多年的妹妹，想要跨海尋妹，昨表示進度仍是沒下文。

林志穎邀好友林俊傑（JJ）擔任新專輯製作人，他爆JJ在錄音室公私分明，最狠曾把他連操3天超過24小時。郭富城、蔡依林（Jolin）、王心凌等人則錄製VCR慶賀，Jolin笑說看到林的凍齡外貌，覺得他根本是「生化人」。

昨國台辦發表31條惠台政策，林志穎工作大多在大陸，對此他表示：「這樣有更多機會演出，對於演藝工作同仁來說是很棒的消息。」

(中國時報)