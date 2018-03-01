宋少卿：兩岸合作不要有敵意

黃國倫（左）與寇乃馨認為惠台政策能激發台灣更多創意。

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中國時報
報導林彥君
宋少卿說大陸釋出善意很大器。（資料照片）

宋少卿曾到大陸演出，認為台灣過去總是去中國化，但大陸提出惠台政策卻很大器，身為演員的他說：「不論是導戲、舞台劇或劇場影視方面，都算是商業行為的傳統手工藝，好作品沒有賣到好價錢就不會被人看到。」他認為人口就是市場，大陸有優秀的工作人員，能促成好的文化人一起工作就是好事。

有阿美族血統的他說：「或許有些人會說『這是阿共的陰謀』，如果要照狹隘邏輯，你可以不要合作，但是對方可以來呀。」認為藝術跟文化沒有政治利益，他說：「兩岸能合作，讓社會不要有敵意，對方釋出文化善意還不接受，就是王八蛋。」

長期在大陸發展的黃國倫夫妻對此樂觀其成，認為不要限制可以讓兩岸文創交流越多，「夠好」就不怕被比較，才能激發更多創意與歐美國家競爭，做出讓世界肯定的作品，寇乃馨說：「國倫老師和我都有很多大陸明星朋友，他們都很喜歡台灣，很期待台灣媒體也能對大陸藝人廣開友好之門。」

寇乃馨聽說最近台灣停了不少節目進入「寒冰期」，她認為台灣不是沒有錢，是沒把錢放對地方用在刀口上。去年9月在北京鳥巢開唱的黃國倫，近期入主年代《金曲傳奇－無與倫比音樂會》，他認為台灣最強的就是音樂，希望提攜台灣後輩，勇敢追夢，創造出下一首「我願意」。

(中國時報)

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