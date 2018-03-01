飯店業指惠台政策衝擊不大

2018年03月01日 04:10 中國時報 徐力剛 、 何書青 報導

國台辦發布31項惠台措施，台灣飯店業者認為對現有高階經理人才、優秀人才衝擊不大。台北W飯店、台北君悅酒店等國際飯店集團，抱持樂觀其成態度；本土飯店集團如福容大飯店、天成飯店集團則致力培養專業人才，藉此鞏固本土就業市場。

萬豪集團旗下台北W飯店表示，此政策影響不大，集團有完善人才培育計畫，鼓勵人才在集團內跨國交流，如管理階層副總經理林芸慧，4年前申請轉調上海世茂皇家艾美酒店，2年後再轉調台北W飯店擔任副總。

君悅指出，人才流動是國際趨勢，持續維持良好工作環境，讓人才樂於在酒店內展現所長，是根本留才之道。晶華則說，在麗晶集團旗下擔任正職滿1年的員工，都有機會到海外像是北京、重慶、柏林等姊妹飯店實習，希望藉此吸引人才、對抗外流危機。

全台有14家連鎖飯店的福容大飯店表示，培育人才不遺餘力，像是積極執行的人才培育計畫「福容學院」，開放民眾、在校生報名，透過扎實訓練和實務操作，只要經過3年實習的實務專業訓練，就可以直接獲得中階主管職位，有信心不會受到太大影響。

天成表示，透過多品牌策略開展飯店物業與經營管顧，提供員工發展舞台，良好升遷管道與福利制度將人才留在台灣。

深耕兩岸多年的神旺酒店集團，在台北、上海、淮安與西寧皆有飯店，神旺飯店指出，集團具備專屬人才培育計畫與完善工作福利2大優勢，未因大陸此政策受影響。

(中國時報)