何潤東嚷：不想演戲了

何潤東（右）、楊晴閃亮出席《翻牆的記憶》首映會。（羅永銘攝）

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中國時報
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何潤東首度執導的TVBS《翻牆的記憶》將於3月3日晚上10點首播。身兼製作人、導演、編劇並主演的何潤東，在2月28日新戲首映會上受訪時，突然丟出震撼彈：「以後不想演戲了！」他坦言現在對於當演員演戲這件事有點疲乏，畢竟一年360天都在演戲，「我已經過20年這樣的日子」。

何潤東表示，這次導戲後，就開始慢慢有了這樣的想法，大學學美術的他，認為當導演比較能實現他想實現的理想。「演員是在架構、幫助完成別人的夢想，導演則像是在自己的畫板上自由發揮」。真的不演了嗎？他說，不再演戲的前提是自己導戲要有好口碑，「畢竟我還是要養家，暫時還是要演，但量會慢慢開始減少，會把重心放一些到幕後。如果沒人找我導戲，我也只能繼續演下去。」

自導自演累虛脫

但他強調今後絕對不再「自導自演」，因拍攝《翻牆的記憶》期間，每次只要一拍到自己的戲，當晚老婆一定就會睡不著，「我會一直打呼，因為整個人累到虛脫，根本完全無法鬆懈！腦袋也停不了，常常很多人發給我訊息，我可能都要10幾小時後才能看才能回。」他抱怨，都這麼忙了，吳念軒卻連能否上廁所都要問過他，吳念軒一聽笑說：「每次看到導演就會很想鬧他，因為他看起來脾氣真的很好！」

修杰楷情義相挺

當爸後許久沒拍戲的修杰楷因何潤東一通電話就答應，雖然僅拍5天，但角色重要且神祕，目前仍保密到家。他日前與老婆賈靜雯、女兒咘咘、Bo妞一家4口現身中正區某新建案，被疑一起合拍房地產廣告，他否認是房產廣告，因有簽保密條款所以無法透露。至於外界屢傳他們要接《爸爸去哪兒6》，他也說：「沒人跟我們接觸啊！」

(中國時報)

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