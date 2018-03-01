劉家昌劉子千相擁 「紛擾沒了」

2018年03月01日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

劉家昌與甄珍先前為了離婚、爭產，以及與兒子劉子千的親子關係，數度隔空對罵，還放話將於5月18日在美國對簿公堂。劉家昌2月28日在劉子千陪同下召開記者會，兩人相擁，現場出現大逆轉，劉家昌說：「他（劉子千）來了以後，紛紛擾擾就沒有了，基於愛兒子的立場，做父母的還能說什麼，今天就沒有新聞了。」

被問及是否與甄珍和解、撤銷在美國的告訴？劉家昌表示「那還不知道，我們剛剛才見，給他（劉子千）決定，我老了，跑不動了。」兒子都出面當和事老了，他接著說：「我不告她了！」他透露先前為法律的事飛了一趟美國，現在兒子怎麼說他就怎麼做，更表示接下來會把龍虎山的事業，交給兒子接手處理。76歲的他也透露想找個伴陪自己過後半輩子：「現在要找小三，大家幫我徵友，喜歡台灣人比較善良。」

沒向甄珍報備

父子倆長達6年沒聯繫，劉子千表示，日前主動跟爸爸拜年，見面第一句話是「好久不見」，兩人相見後很高興，「跟爸爸見面後，真的放下心中的大石頭，心情很爽，我是最開心的，兩位老人家不用這麼辛苦。」

他昨與爸爸見面，沒事先向媽媽甄珍報備，「我媽媽是個很善良的人，看到新聞可能會很驚訝，但百分之一千不會生氣。」他目前忙於拍戲，預計7月殺青，他也希望明年推出新的音樂作品，未來也不排除再與爸爸合作。

劉子千昨現身力挺，令劉家昌欣慰，一度哽咽說：「我的希望都在兒子身上，只希望他堂堂正正做人，只求平平淡淡就好。」而談到父母之間的恩怨，劉子千表示：「從我的角度看，不要繼續（吵）對大家都好，就讓他們順其自然。」被問到3人有沒有同桌吃飯的可能，他坦言：「不是我能決定的！」

因家產撕破臉

劉家昌2015年在香港對甄珍提出離婚訴訟，她卻公開兩人早已離婚28年，雙方撕破臉！隔年他於美國為兒子爭取家產向她提告。不過去年他在江西龍虎山籌備藝術城，甄珍揚言要奪回龍虎山飯店產權，並在大陸採取法律途徑提告。後來劉家昌又控訴龍虎山華泉小村開幕時，接到甄珍友人的恐嚇電話，他也決定告她。如今2人兒子劉子千出面，為雙方糾纏多年的恩怨畫下休止符。對此，甄珍在截稿前未接電話，無法取得回應。

(中國時報)