劉家昌劉子千相擁 「紛擾沒了」

劉家昌（左）和劉子千昨一同現身受訪。（蘇蔓攝）

友善列印
中國時報
報導

劉家昌與甄珍先前為了離婚、爭產，以及與兒子劉子千的親子關係，數度隔空對罵，還放話將於5月18日在美國對簿公堂。劉家昌2月28日在劉子千陪同下召開記者會，兩人相擁，現場出現大逆轉，劉家昌說：「他（劉子千）來了以後，紛紛擾擾就沒有了，基於愛兒子的立場，做父母的還能說什麼，今天就沒有新聞了。」

被問及是否與甄珍和解、撤銷在美國的告訴？劉家昌表示「那還不知道，我們剛剛才見，給他（劉子千）決定，我老了，跑不動了。」兒子都出面當和事老了，他接著說：「我不告她了！」他透露先前為法律的事飛了一趟美國，現在兒子怎麼說他就怎麼做，更表示接下來會把龍虎山的事業，交給兒子接手處理。76歲的他也透露想找個伴陪自己過後半輩子：「現在要找小三，大家幫我徵友，喜歡台灣人比較善良。」

沒向甄珍報備

父子倆長達6年沒聯繫，劉子千表示，日前主動跟爸爸拜年，見面第一句話是「好久不見」，兩人相見後很高興，「跟爸爸見面後，真的放下心中的大石頭，心情很爽，我是最開心的，兩位老人家不用這麼辛苦。」

他昨與爸爸見面，沒事先向媽媽甄珍報備，「我媽媽是個很善良的人，看到新聞可能會很驚訝，但百分之一千不會生氣。」他目前忙於拍戲，預計7月殺青，他也希望明年推出新的音樂作品，未來也不排除再與爸爸合作。

劉子千昨現身力挺，令劉家昌欣慰，一度哽咽說：「我的希望都在兒子身上，只希望他堂堂正正做人，只求平平淡淡就好。」而談到父母之間的恩怨，劉子千表示：「從我的角度看，不要繼續（吵）對大家都好，就讓他們順其自然。」被問到3人有沒有同桌吃飯的可能，他坦言：「不是我能決定的！」

因家產撕破臉

劉家昌2015年在香港對甄珍提出離婚訴訟，她卻公開兩人早已離婚28年，雙方撕破臉！隔年他於美國為兒子爭取家產向她提告。不過去年他在江西龍虎山籌備藝術城，甄珍揚言要奪回龍虎山飯店產權，並在大陸採取法律途徑提告。後來劉家昌又控訴龍虎山華泉小村開幕時，接到甄珍友人的恐嚇電話，他也決定告她。如今2人兒子劉子千出面，為雙方糾纏多年的恩怨畫下休止符。對此，甄珍在截稿前未接電話，無法取得回應。

(中國時報)

何潤東嚷：不想演戲了 曾智希購物台上工忙搶「鏡」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。