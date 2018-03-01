noovy鮮肉送虎口皮皮剉

noovy日前到北海道巡演，吃飽玩好讓他們超開心。

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中國時報
noovy接受北海道電視節目訪問時，和老虎共處一室。

伊林娛樂男團noovy日前到日本北海道巡演，並接受當地電視節目《音語》的訪問，但外景是在動物園的老虎籠中進行，讓4人受訪時皮皮剉，完全無法專心，主唱Shawn硬著頭皮徒手拿生肉餵老虎：「和老虎坐這麼近就算了，我竟然用手餵老虎吃生肉，嚇壞了，但好險我的手指頭都還在。」

吉他手Hank座位離老虎最近，他回憶這段經歷表示：「雖然有鐵鍊，但是我覺得我要被老虎活活吃掉了，我超剉，其實有點不太記得主持人問了什麼。」

noovy除在老虎籠受訪，還有2位女高中生向他們提問同年齡的煩惱跟紓壓方式，同為高中生的Shawn特別有感觸：「我覺得煩惱在每個人生階段都會有，別人可能很羨慕或覺得我的生活很夢幻，其實我承受很大的壓力，我推薦的紓壓方式是找人聊天或分享，找到一個抒發的管道很重要。」

他們此行也趁空檔在東京觀光，JK和Hank去小樽玩，Shawn和Mark則去百貨公司打保齡球、乒乓球、坐摩天輪，也吃了海鮮大餐、札幌拉麵、湯咖哩、冰淇淋等。

noovy從今年1月初就在日本展開巡演，但3月2日將專程抽空返台參加「2018愛在角落慈善公益音樂會」，由於他們很久沒回台灣了，noovy表示非常想念台灣粉絲，期待3月2日可以跟大家見面。

(中國時報)

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