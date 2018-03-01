巴黎秋冬時裝周－Roger Vivier摩洛哥元素綻風華

2018年03月01日 01:18 中國時報 陳張眾 報導

名為「Wild Kiss」的配件系列用脣印圖案俏皮組合成動物花紋。（陳張眾攝）

踏進如同迷宮般的Roger Vivier 2018秋冬展示空間內，隱藏著即將卸任的創意總監Bruno Frisoni的無限玩心，跟著民族風地毯鋪設的動線，即可觀賞本季新品。（CFP）

繁雜寶石妝點的摩洛哥風情，是本季運用於配件上的重點元素。（陳張眾攝）

本季設計師用不同元素來詮釋Roger Vivier的經典方釦主題，像是包款上的流蘇即是其中一例。（陳張眾攝）

韓星申敏兒以一襲卡其色中性褲裝搭配品牌經典方釦高跟鞋和菸盒硬殼小包，在Roger Vivier品牌發表會亮相。（CFP）

品牌發表會上另設有腳踏車擺設，供來賓體驗法式風情造型，圖中為名模設計師Ines de la Fressange。（CFP）

2018巴黎秋冬時裝周首日，就迎來雪花紛飛的-7℃低溫，而在急凍的氣溫中，法國精品Roger Vivier（RV）的2018秋冬新品展示會，則能讓人看得血液沸騰。

粉紅映照 復古、狂野兼容

開啟厚重的大門，迎面而來的是閃著粉紅燈光的半透明迷宮牆面，耳邊英國女歌手Dana Gillespie唱出60年代的歡快音符，令人對創意總監Bruno Frisoni最後一季作品不免充滿好奇。執掌品牌16年的Frisoni，本季空間仿照他曾經於倫敦參加過的一場展覽，邀請觀賞者循著異國花卉地毯蛇行於鏡面與牆面區隔的空間中，探詢系列中的4大主題。

進門處的「MOD」主題，即緊貼60年代摩登風潮，大量使用漆皮及色塊拼接，融入較為陽剛的設計語彙，並以RV縮寫重申品牌不可取代的經典地位，用軍靴鞋型、波浪膠底、機能材質拼接等手法塑造出既復古又當代的獨特風格。而「Wild Kiss」主題中，脣印圖案搖身變為如豹紋般的圖騰，轉印於小馬毛包款或是立體貼飾於格紋布面上，俏皮玩味性感元素。

華麗晚宴 羽毛、珠片閃動

而影響本季最為深的摩洛哥民族元素，展現於經典硬殼手拿包、菸盒包與拖鞋款式上，代表性的方釦，則改以大量手工寶石鑲綴成的花環及流蘇傳達；最後為展示收尾的晚宴系列，更是將華麗元素加倍放大，以黑金色系為主，如項鍊般排列於鞋面的人工寶石帶出正裝分量感，搭配羽毛、立體珠片方釦等細節，為Frisoni的品牌旅程寫下完美最終章。展覽亦吸引韓星申敏兒、法國名模設計師Ines de la Fressange等人參加。（相關報導轉C2）

(中國時報)