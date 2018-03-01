SAINT LAURENT黑色烘襯巴黎光彩

2018年03月01日 01:18 中國時報 陳張眾 報導

SAINT LAURENT貝殼造型流蘇項鍊。（法新社）

超模凱亞葛柏戴SAINT LAURENT魚骨造型耳環，相當搶鏡。（CFP）

大秀後段送上的晚裝系列，則以強調肩線的80年代輪廓與珠飾、刺繡等花卉布面交融，賦予摩登女性自信形象。（CFP）

韓國女星鄭麗媛現身大秀前排。（CFP）

SAINT LAURENT 2018秋冬大秀，創意總監Anthony Vaccarello運用黑色為基底，並以聖羅蘭先生的俄羅斯系列為發想，為當代女性打造出十足個性 。（CFP）

巴黎秋冬時裝周首日，晚間上場的SAINT LAURENT大秀，依舊於地標艾菲爾鐵塔對面的投卡德侯花園展開，為此盛事品牌也打造像是一座巨型燈箱的秀場，外觀數百顆的投射燈，更像是呼應品牌與這座光之都的不解之緣；而創意總監Anthony Vaccarello操刀的2018秋冬男女裝也似乎用黑色，吸收了各色光彩。

留著叛逆血液的Vaccarello，以聖羅蘭先生的俄羅斯系列為發想，外套誇張肩線，配上衣服絨布、皮革綴飾的蕾絲、刺繡、珠片等元素，呈現出具有酷勁街頭味的華麗美感；下身則多搭配設計師心中最能展現摩登氣韻的短褲造型或緊身牛仔褲，大秀腳上有金屬方釦的美靴，整體穿出大膽挑釁的強烈態度。

隨著前58套男女裝黑色軍團結束，木頭伸展台頂上燈光也跟著換上不同閃爍節奏，略顯輕盈的樂聲中，一位模特穿上繡滿紅藍花卉的洋裝現身。接下來29套極具80年代氛圍的女性晚裝系列，用花都角度切入巴黎女人心事，腰間綁帶、深V和斜肩設計，宛如讚頌女性身體一般，賦予女人應有的自信力量，令人驚喜。

而與會觀秀的韓國女星鄭麗媛、名模凱特摩絲及鮮肉級男星黃子韜、金志洙等，像詮釋了由品牌帶起世代間的對話，當賓客踏出秀場紛紛拿出手機捕捉一眼即見的鐵塔燈光秀時，SAINT LAURENT也像是張揚地表述著：「我就是巴黎。」

(中國時報)