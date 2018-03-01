母親節蛋糕 超商預購起跑

2018年03月01日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

7-11首次結合台北神旺飯店，推出6吋圓型蛋糕「神旺可可雙后生巧蛋糕」，僅在7-11與神旺飯店販售，799元。（7-11提供）

全家與知名方師傅手工餅乾合作，由左至右為盾牌、杏仁巧克力和核桃牛奶餅乾，各28元，搭配Let’s Cafe，餅乾半價。（全家提供）

OKmart唐氏症基金會愛不囉嗦，炙燒起司蜂蜜蛋糕，愛心價270元。（OK提供）

萊爾富「皮耶先生」 鄉村檸檬蛋糕，400元。（萊爾富提供）

超商提早開跑母親節蛋糕預購，同時因應春暖花開野餐風潮，推出午茶甜點新品優惠。業者表示，去年2個半月預購檔期就吸引20萬人次訂購，今年商品結構更豐富，無論是經典的名店蛋糕，或與飯店合作的獨家新口味，都能滿足消費者多樣需求。

萊爾富、OK主打得獎商品

7-11囊括140種商品，從蛋糕、團購甜點、流行家電、保健品及寵物用品5大結構，並導入如神旺飯店、糖村等獨家甜點。7-11首次與神旺飯店合作，推出6吋圓型蛋糕「神旺可可雙后生巧蛋糕」，與「神旺仙貝舒芙蕾雪糕捲」，後者將旺旺仙貝磨成細粉，撒在舒芙蕾上，鹹甜的滋味懷舊又創新；也因應小家庭一次食用完畢的需求，新增4吋小蛋糕，包含連鎖名店Mita米塔「經典香草布丁蛋糕」等。

「得獎蛋糕」往往是消費者訂購的參考指標。萊爾富持續匯集包含巧克力類前兩名的「皮耶先生」，與起司類第1名的「起士公爵」得獎蛋糕。其中皮耶先生品牌創辦人，擁有「法國巴黎藍帶高級證書」專業，依循法式烘焙，讓消費者無需遠赴法國，也能輕鬆品嘗到法式正宗蛋糕。OK除了也推得獎蛋糕，亦持續與伊甸基金會、喜憨兒基金會，及唐氏症基金會合作，在型錄推出「愛心預購專區」，共計4款愛心蛋糕。

全家瞄準野餐商機

全家便利商店則先瞄準春日野餐商機，推出全新產品「動物紋蛋糕棒」，可成為好吃又好拍的打卡商品。此外也首度與人氣名店方師傅合作，導入手工餅乾；全家表示，去年導入一之鄉茶點後，帶動下午茶的咖啡併買率，本次特別引進方師傅手工餅乾，預估再提升整體甜點銷售成長2成。

(中國時報)