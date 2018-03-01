賓士、BMW翻玩數位科技

（Mercedes-Benz提供）

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中國時報
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賓士在MWC展場安排多部摹擬駕駛座的機台，供民眾體驗最新的MBUX系統。（Mercedes-Benz提供）
Land Rover Explore兼具防水、防撞同時克服溫度劇烈變化的強悍性能。（LAND ROVER提供）
新款Audi A6功能更具數位化，手機甚至具備了鑰匙的功能。（Audi提供）
新款Audi A6具備數位和網路應用、舒適和便利、運動性及更佳優雅的外觀設計。（Audi提供）

近年3C科技為主的國際大展備受車廠青睞，藉此作為展現品牌科技面的新舞台。Mercedes-Benz年初在美國CES大展發表最新的MBUX人車互動功能，而目前正在西班牙巴賽隆納舉辦的世界行動通訊大會（MWC）上，Mercedes-Benz再宣布將開發能夠分析用戶行為的APP；BMW展示5級自動駕駛的i3並預告導入eSIM嵌入式SIM卡，LAND ROVER發表品牌首款智慧型手機。

Mercedes-Benz所屬的戴姆勒公司表示，已加強與新創公司Anagog的合作，該公司開發的軟體可以在手機中直接分析使用者行為，並可根據人工智慧預測未來，最大優勢是不必將數據傳輸到後端伺服器，而是讓使用者擁有完全控制權，保有高度的隱私保護。

另外，Mercedes-Benz去年已在德國推出《EQ Ready》APP，此APP可將用戶的真實旅程記錄與電動和混合動力汽車的眾多參數進行比較，可幫助車主決定是否要轉換到電動汽車或混合動力車，並推薦最合適的Smart或Mercedes-Benz品牌電動或混合動力車型。

BMW今年在MWC大會展出3大重點，包括可使用手機解鎖的數位應用，而這套系統可容5筆資訊，也就是5個駕駛者的使用偏好；其次現場展出電動車i3並預告具備5級自動駕駛的時代即將來到；第3則是宣布手機與車輛之間將導入eSIM嵌入式SIM卡的技術，全面整合各項功能。

今年適逢LAND ROVER成立70周年，回顧品牌歷史的榮耀與輝煌外，更以70年英倫造車工藝與先進科技結晶推出首款專為戶外冒險家量身打造的智慧型手機Land Rover Explore，融合Land Rover Discovery車款專屬個性化設計元素，強悍性能不僅滿足日常使用需求。

Audi昨天公布第8代中大型豪華房車A6，不但僅重新修飾外觀與內裝，數位應用的範圍也更廣泛，尤其在商業應用（如租賃）上，可提供同時儲存7個駕駛者資料，駕駛若覺得車內太熱即可按下聲控鍵，說出調降溫度的指令。

(中國時報)

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