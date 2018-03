2018年03月01日 01:18 中國時報 潘鈺楨 )

英國團體美聲暖男(Collabro)228晚間在台北三創園區開唱,4個大男生提到這次在台灣「Long Stay」4天收穫滿滿,麥特(Matt Pagan)笑說大家去了101大樓看台北市景,還去外國遊客必訪的夜市,「我們吃了雞排,還嘗試了臭豆腐!」麥可(Michael Auger)讚台灣粉絲熱情但溫和,索取簽名與合照很有禮貌。

這群平均年齡27歲的英國男團從《英國達人秀》出身,以翻唱音樂劇歌曲成名,去年自組唱片公司發行第3張專輯《Home》,成軍4年首度來台。4人感情極佳,傑米(Jamie Lambert)說:「我們就跟團名一樣像兄弟,意見不同就討論到意見相同,不然就是一起吃個飯就好了。」

美聲暖男昨晚以音樂劇《變身怪醫》名曲〈This Is The Moment〉開場,接著獻上《美女與野獸》主題曲〈Beauty and the Beast〉,好聲音驚豔全場。他們透露平時都喝蜂蜜檸檬水,不抽菸不吃辣,才能維持好音質。昨晚最後以音樂劇《澤西男孩》組曲,搭配難得一見的舞技,為演唱會畫下完美句點。

(中國時報)