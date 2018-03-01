第十屆台積電青年書法暨篆刻大賞－十年一瞬，書篆耕耘 扎根漢字文化底蘊

時 間：107年1月10日地 點：中國時報大樓第一會議室評審委員：杜忠誥、李蕭錕、何傳馨、陳坤一、黃嘗銘（依筆畫順序）列 席：許峻郎（台積電文教基金會執行長）記錄整理：王堯洵、吳家綺、邱靖雯
由台積電文教基金會攜手中國時報人間副刊所推動的「台積電書法暨篆刻大賞」，十年來匯聚台灣各地書篆名家及教育資源，邀請社會大眾親近漢字藝術，不僅展現台灣書法與篆刻創作的多元樣貌，也期許不斷深耕、拋磚引玉，影響更多產官學單位主動投注資源向下扎根，為未來世代蓄積豐厚的漢字文化底蘊。
第十屆大賞以「耕耘豐收」為題，鼓勵不論是初習書者或年輕藝術家，都能在字畝書田中持續耕耘、豐收。在賽制部分，首度將「篆」體字納入競賽，豐富了五體書法的創作性；此外，本屆也特別新增15~20歲齡為參賽範圍的「臨帖組」，期勉正經歷不同學習階段的創作者，都能以古為師，持續從臨摹經典中增進書藝。
本屆篆隸楷組的報名為136人、行草組71人、篆刻組127人、新增的臨帖組則為121人，共455人次，與近幾屆相較明顯成長；主辦單位亦維持舊制，在北中南三區設置比賽會場，方便全國各地學子就近參賽。篆隸楷與行草兩組的出題古典、現代並陳，皆採現場抽籤決定，臨帖組則由先行公布的八本書帖中節錄臨寫內容；「花甲男孩」、「網紅」等流行語特別納入篆刻組題庫，將新世代的話題也融入競賽中。
評審的第一階段，由林俊臣、於同生、柯詩安、游國慶、黃智陽擔任評審，依作品完成度、運筆或刀法技巧、美感與創意布局，精選出篆隸楷組57件、行草組42件、篆刻組52件進入決審；而臨帖組歷經兩輪評比，擇優選出30件得獎佳作。第二階段由杜忠誥、李蕭錕、何傳馨、陳坤一、黃嘗銘等名家擔任評審，並由杜忠誥擔任主席；為免遺珠之憾，各組作品歷經四輪以上的討論與票決，五位委員終成共識，產生本屆各組獲獎名單。
海青工商二年級的楊謹豪作品，融合北魏中嶽崧高靈廟碑和晉朝爨寶子碑的筆意與韻味，朴厚安閒，乾、濕筆運用得宜，節奏掌握輕重緩急，和諧度高，難能可貴，擢為篆隸楷組首獎；溪湖高中一年級的洪煥益作品，筆筆用意，表現不凡，對帖子的熟練度也高，可惜肉多骨少，字間節奏未能構成較佳的呼應，列為貳獎；鳳山高中三年級的洪維苓作品，能精準詮釋歐陽通剛健勁拔的書體特色，結構緊湊，筆鋒周到，在貼近原帖精神外也表現出不同的趣味，惟點畫略顯板刻，稍乏宛轉的韻致，獲得參獎。
本屆行草組整體水準較往年高，屏榮高中三年級的王智賢作品，行、草、狂兼具，略見徐渭的布局與王鐸的行氣，筆觸似跳芭蕾，且行氣穿插錯落，不被制式規矩拘限，因勢利導，整體取得高度和諧，且氣韻十足，秀逸非凡，擢置首獎；台北中正高中二年級李儀柔作品，行書而微帶草書筆意，由規矩寫法漸進，利用漲墨效果，表現出厚實沉穩的靈動意味，浪漫氣息濃厚，惟和諧度略顯不足，故列為貳獎；高雄新莊高中三年級的李佳芸作品，大體師法王鐸，筆調輕快，風姿飄灑，體現前人書寫行氣，不免過於拘泥，用筆骨勢也稍嫌靡弱，列為參獎。
篆刻組參賽年齡上限40，整體作品呈現面貌多元，且首獎與貳獎風格迴異，也迸發出評審間的精彩討論。從事藝術創作多年的劉冠意曾多次於大賞獲獎，本屆作品印面規矩，短時間便能於邊款刻出對篆文的體會，並充分運用創作空間展現極致，工而有韻，才氣盡顯，擢為首獎；現任教職的黃程瑋作品，印面多留白，風格簡約，刀法浪漫而趣味十足，惟邊款似可再多用心，列為貳獎；獲得參獎的莫昍霖也從事教職、曾多次獲獎，運用少見的唐宋官印扭轉刻法，線條柔而有勁，刀法精微，趣味盎然，惟邊款稍顯生疏，布局、章法都可再加強。
第十屆書篆大賞的篆隸楷組與篆刻組，皆因表現優異開放增額入選，共產生86件得獎作品。篆隸楷組中，新增篆書字體的比例偏低，黃嘗銘勉勵習書者勇於嘗試難度較高的字體如篆書、行草並勤精進，或可走出不同的路。陳坤一也提醒，不論是書法或篆刻組別，落款與邊款多為參賽者的弱項，建議多瞭解經典作品中落款、邊款的用意與寫法，對未來的創作將有很大助益。
新增「臨帖組」的參賽者以大學生為多數，杜忠誥表示，30件佳作不乏筆勢精工、力度與情感到位的優秀作品，第一次舉辦便能展現如此高水準，相當難得。李蕭錕建議不同年齡的書法初學者，都可將臨帖視為學習入門，無論作品樸拙或穩重，都能從中精進並逐步琢繪出自己的書寫風格。何傳馨也認為，學習書法除了專精，也需博涉，遍覽古今名作，嘗試習練不同書帖，五體書法都能各顯境界。
(中國時報)