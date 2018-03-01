2018年03月01日 04:10 中國時報 鄭順聰

期末報告全部繳上，第一學期才正式結束，修遠將摩托車騎到火車站貨運處，從高雄運載回逃城。人則揹起行李，揹起從圖書館借滿的三十本書，搭火車回老家。隔天，高中通學那般，從打邈坐火車十分鐘到逃城驛，要將摩托車取回。

貨運處入口高敞，側旁擺了張清簡木桌，上頭平躺的印泥紅藍黑，立著的印章或圓或方，高低大小錯落如雕塑品展場，鐵路局辦事人員接過單子，要修遠自己去找。於是，他穿越氣味與光線古舊無生氣的倉庫，來到月台的最南緣，修遠在停車場尋找，摩托車的龍頭與車腹包著瓦楞紙板，傳來濃濃的紙張味與淡淡的機油味，來回走了多次修遠都沒找到。抬頭一看，那是雨棚底下日本時代就搭建好的鐵桁架，雖重新油漆過，骨架未曾改變，修遠心想：這就是逃城啊！從日本時代那木業之都的輝煌高峰後，一路下滑消頹至今。火車站前的大屠殺，真相仍未明，整座逃城被冤屈的鬼魅籠罩著，看不到未來。

此時，冬陽斜斜照上黃色磁磚，顏色似曾相識，修遠看到了Ｃ的畫，看到乾鬆的土黃道路上頭的澄黃陽光。從月台往南望，冷酷的鐵軌布滿鏽黃色尖銳石頭，鐵塔與電線割裂天空，那曾經的世界末日的恐怖想像，給南下的列車衝破，好不容易離開逃城，穿越末日之景，抵達港都，來到山海之間的西子灣，遇見燦美的黃昏。

修遠的心情依然失落。

思及此，修遠的摩托車就出現了，拆掉瓦楞紙板，插入鑰匙發動引擎，直衝弗洛伊唱片行。（待續）

(中國時報)