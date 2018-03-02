花媽下一站隨緣順勢 府祕書長 虛位以待

高雄市長陳菊接受本報專訪坦言，心中還有未盡的理想，全力幫總統蔡英文、行政院長賴清德執政順利，她這輩子才有價值。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市長花媽的人生下一站，最近頗受關注！陳菊1日坦言，若現在退休，心中還有未盡的理想，全力幫總統蔡英文、行政院長賴清德執政順利，她這輩子才有價值，至於未來要扮演什麼角色，花媽說「隨緣順勢」，但自認擅長溝通、輔助，對照需要調和鼎鼐的總統府祕書長至今仍虛位以待，更留給外界無限想像。

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不輕言退休 還有未盡理想

陳菊昨接受旺旺中時媒體集團副總裁兼中國時報總編輯王綽中專訪時表示，民進黨歷經台灣民主化發展，從黨外、街頭社會運動做起，有流淚流汗、坐牢付出，放眼其他任何政黨，都沒有這個過程，所以她期待民進黨執政能做得更好，讓人民的滿意度更高。

花媽說，可能因為市長任期剩下半年多，外界很關心她的未來動向，她坦言如果現在退休，內心也還有未盡的理想，尤其總統蔡英文、行政院長賴清德是民進黨最重要的2張王牌，小英執政面臨諸多困難，她若能幫忙一定會幫，「對我來說，蔡總統、賴院長執政成功，我的生命才是豐富，才會覺得這輩子活得很有價值」。

輔佐蔡賴執政 生命才豐富

對於外界關心她是否會接任總統府祕書長，陳菊說，不會逃避承擔，但職務是什麼，並非她的主要考量，未來就是順勢，比如說，若民進黨需要她到中央黨部，或將來有任何其他發展，只要大家覺得陳菊適合扮演什麼角色，對民進黨執政上能發揮助益，她都隨緣無求。

花媽說，她從來不是亮麗的明星，從19歲投入民主運動開始，一輩子仍像黨外小妹一樣，到處奔跑，而且她在宜蘭、三星蔥蒜的故鄉長大，從小在大家庭的訓練讓她很適合跟人「逗陣」、居中做很好的輔導；不過，被問及接任總統府祕書長的傳言時，陳菊仍強調「還沒有討論到這個階段」、「對我來說，這也是人生很重要的決定」。

南霸天 像小妹一樣好逗陣

陳菊並針對3月17日即將赴美一事表示，去年下半年接獲美國戰略與國際研究中心（CSIS）邀她赴美演講，內容會以市長、女性的角度切入，而相關細節則由市府團隊和戰略研究中心進行聯繫與確認當中。

高市副市長許立明指出，菊姐只關心未來能否協助提升民進黨執政，至於要擔任什麼職位，她都隨遇而安，甚至沒有職位也無妨，畢竟有時候在外圍能發揮的空間、可提供的幫助更大。

(中國時報)

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