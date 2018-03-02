美參院通過《台旅法》 交川普簽署

美國聯邦參議院通過《台灣旅行法》，法案生效之後，將破除台灣高層官員前往華府訪問的障礙。圖為之前美國眾議院外交委員會致贈美國國旗給時任民進黨主席的蔡英文。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

推動美台各層級官員互訪的《台灣旅行法》（HR535），跨出了國會山莊大門！美國聯邦參議院2月28日無異議通過《台灣旅行法》，接下來將送交白宮給川普總統簽署後，成為正式法律。總統府發言人黃重諺表示，感謝美國國會，並會與美國行政部門磋商，就相關事務進行討論，以提升台美關係。

美國參院外委會於2月7日無異議通過《台灣旅行法》，讓法案順利進入全院表決。由於參院採用了眾院已通過版本，參院過關後，不需經兩院再協商即可提交白宮。理論上川普可以否決，但內憂外患的他否決的機會看似不大。

破除蔡英文訪華府障礙

《台灣旅行法》是美台斷交以來，繼《台灣關係法》後政治意義最高的一項法案，將對陸美台三邊關係投下政治震撼彈。旅美台僑團體認為，法案生效之後，將破除台灣高層官員–包括總統蔡英文前往華府訪問的障礙。

《台灣旅行法》要求美國政府應增進台美間各層級官員的互訪，允許包括「內閣級國家安全官員」、將級軍官及其他行政部門官員訪台，以及准許台灣高層官員訪美，會晤包括國防部及國務院在內的美國政府部會官員。外交部發言人李憲章昨表示，美國會的一致行動，展現對強化台美兩國官員互動交流，及深化雙邊關係的跨黨派支持。

投下陸美台政治震撼彈

黃重諺指出，美國是台灣在國際上最重要的盟友，誠摯感謝美國國會長期以來對台灣在各領域上的堅定支持。同時，也會與美國行政部門磋商，就相關事務進行討論，以提升台美關係。

大陸外交部發言人華春瑩1日則在例行記者會上回應，這項議案有關條款儘管沒有法律約束力，但它嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。陸方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

華春瑩強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎。陸方敦促美方信守奉行一個中國政策、遵守中美三個聯合公報原則的承諾，停止美台官方往來和提升實質關係，慎重、妥善處理涉台問題，以免給陸美關係造成嚴重干擾和損害。

(中國時報)

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