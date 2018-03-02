美參院通過《台旅法》 交川普簽署

2018年03月02日 04:10 中國時報 江靜玲 、 王嘉源 、 曾薏蘋 、 陳建瑜 、 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

推動美台各層級官員互訪的《台灣旅行法》（HR535），跨出了國會山莊大門！美國聯邦參議院2月28日無異議通過《台灣旅行法》，接下來將送交白宮給川普總統簽署後，成為正式法律。總統府發言人黃重諺表示，感謝美國國會，並會與美國行政部門磋商，就相關事務進行討論，以提升台美關係。

美國參院外委會於2月7日無異議通過《台灣旅行法》，讓法案順利進入全院表決。由於參院採用了眾院已通過版本，參院過關後，不需經兩院再協商即可提交白宮。理論上川普可以否決，但內憂外患的他否決的機會看似不大。

破除蔡英文訪華府障礙

《台灣旅行法》是美台斷交以來，繼《台灣關係法》後政治意義最高的一項法案，將對陸美台三邊關係投下政治震撼彈。旅美台僑團體認為，法案生效之後，將破除台灣高層官員–包括總統蔡英文前往華府訪問的障礙。

《台灣旅行法》要求美國政府應增進台美間各層級官員的互訪，允許包括「內閣級國家安全官員」、將級軍官及其他行政部門官員訪台，以及准許台灣高層官員訪美，會晤包括國防部及國務院在內的美國政府部會官員。外交部發言人李憲章昨表示，美國會的一致行動，展現對強化台美兩國官員互動交流，及深化雙邊關係的跨黨派支持。

投下陸美台政治震撼彈

黃重諺指出，美國是台灣在國際上最重要的盟友，誠摯感謝美國國會長期以來對台灣在各領域上的堅定支持。同時，也會與美國行政部門磋商，就相關事務進行討論，以提升台美關係。

大陸外交部發言人華春瑩1日則在例行記者會上回應，這項議案有關條款儘管沒有法律約束力，但它嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。陸方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

華春瑩強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎。陸方敦促美方信守奉行一個中國政策、遵守中美三個聯合公報原則的承諾，停止美台官方往來和提升實質關係，慎重、妥善處理涉台問題，以免給陸美關係造成嚴重干擾和損害。

(中國時報)