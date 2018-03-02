《台旅法》過關 時機不單純！新聞透視－美中貿易較量 台恐成棋子

美參眾兩院分別通過了《台灣旅行法》，不過大陸已嚴厲警告，美總統一旦簽署，將是觸及一中紅線。川普簽或不簽，對中美台三邊關係影響深遠。（美聯社）

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中國時報
美參眾兩院分別通過《台灣旅行法》，就待總統川普是否簽署。圖為2015年時任民進黨主席的蔡英文與時任民進黨秘書長的吳釗燮訪美，在白宮前的拉法葉公園留影。（本報資料照片）
《台灣旅行法》

《台灣旅行法》獲美國參眾兩院無異議通過，有益台美高階官員互訪，這對台美關係自是正向發展，但執行該法與否，關鍵仍在美國行政部門，川普政府正與大陸為貿易問題較量，此時美國會通過此法案，其實是增加美對中談判籌碼，台灣儼然成美中爭鬥下的棋子，就看川普怎麼玩了。

美參院通過《台旅法》 交川普簽署
葛萊儀示警 可能引起大陸報復

川普政府近來將貿易不公平箭靶射向大陸，在大陸派出中共政治局委員、中財辦主任劉鶴赴美就貿易、貨幣、財稅等議題溝通之際，還公布「美國貿易報告」，劍指中國經濟發展模式影響美國利益，而《台旅法》通過更致使中美關係增加不確定因素。

美中不睦 不利兩岸

對美國行政部門而言，《台旅法》內容僅是「鼓勵」行政部門就國安、行政等任何層級官員赴台會晤台灣官員，同時允許台灣高階官員進入美國務院、國防部等與美官員會面，並無強制性，因此川普政府手中握有執行的決定權。

換言之，台旅法是讓川普政府手中，多了一項對付大陸的工具。若未來美中貿易談判不如意，美可藉5月美台國防工業會議，或6月美在台協會（AIT）新大樓成立之際，派出高層級官員赴台，給台灣面子，也修理北京。雖然台美官員互訪突破層級限制，或為台灣所樂見，但若只是成為美國對付大陸的工具角色，川普可玩到讓美方跳腳，自然也可束之高閣，顧及中美互動，讓台灣像畫餅充飢，台灣何樂之有？

另方面，即使存在《台旅法》，在美國貿易部門對美豬、美牛輸台表達嚴正關切下，台、美雙方高官互動，總不能不帶伴手禮，何況，美國亦可對台灣採取貿易不公平懲罰，壓力實在不小。

一則以喜 一則以憂

美國會通過《台旅法》，已踩在大陸「一中紅線」邊緣，陸方心裡肯定不好受，即便美行政部門不執行《台旅法》，中方亦覺有失顏面。川普上任前，一通「川蔡通話」就致使聖多美斷交，目前大陸與梵蒂岡、多明尼加等我友邦多所接觸，因此台灣得小心大陸藉此對台灣報復。

《台旅法》對台灣真是一則以喜一則以憂，喜的是美國對台關係表示友善，憂則是得擔心成為美中貿易爭端下的籌碼。面對美中兩位強勢領導人的局面，蔡政府恐怕難再以「維持現狀」處理美中台關係，未來得小心應對。

(中國時報)

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