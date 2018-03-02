葛萊儀示警 可能引起大陸報復

2018年03月02日 04:10 中國時報 陳君碩 、 江靜玲 ／綜合報導 ／綜合報導

美參眾兩院都通過《台灣旅行法》，對此，陸媒《環球時報》警告，《台灣旅行法》將是「摧毀台灣法」，一旦通過，中美與兩岸關係都將嚴重倒退。華府智庫「國際戰略研究中心」（CSIS）資深研究員葛萊儀則說，美通過該法案，引起大陸報復「不是不可能」。

《環球時報》昨以《好！美國這部「摧毀台灣法」，只等川普簽署了！》為題撰文指出，若真落實此法，勢必幫大陸下定決心「解決台灣問題」，台海局勢也將進入新階段。大陸學者認為，參院通過意料之中，是美國分裂兩岸、阻撓兩岸和平統一的一貫伎倆，儘管有些台獨分子會歡欣鼓舞，但卻沒意識到台灣在中美間只是棋子，而非下棋者，對照國台辦剛頒布重磅惠台政策，釋出善意，台旅法恰顯示蔡政府聲稱的善意不變只是說說。

北大中國戰略研究中心副主任楊潤東指出，通過該法是美參眾兩院干涉中國內政又一鐵證，他舉南北韓和解為例表示，全世界都看的清楚，南北韓在平昌冬奧會上，盡展雙方和平意願，就只有美國不高興，千方百計阻撓。

楊潤東研判，川普喜歡我行我素，簽署可能性大，一旦簽了將踩到中美關係紅線，對兩岸是禍，大陸也必有很多反制辦法。

大陸國台辦昨曾表示，有關法案嚴重違反中美三個聯合公報確立的一中原則，表達堅決反對，還奉勸台灣「不要挾洋自重，以免引火燒身」。

葛萊儀表示，對《台旅法》會在美國國會過關，一點不質疑。但須注意的是通過的具體語言是什麼，她相信這是一個對行政部門不具約束力的「國會認為」(sense of congress)。

依程序，國會通過法案未規定多久內送白宮，通常待國會議事人員整理好成為法律文本後，即送交總統簽署，白宮收件後，總統須在10天內簽署或否決。但對兩院一致無異議通過的法案，總統否決機率微乎其微。

(中國時報)