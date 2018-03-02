美貿易署年度報告 控陸破壞市場競爭機制！美點名台灣 要求解禁美豬美牛

美點名台灣應解禁美豬美牛，外交部昨表示，美豬美牛不應為強化台美關係的前提。圖為國民黨抗議美豬進口。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）28日公布今年度貿易政策議程報告，再次點名台灣應解禁美豬及美牛進口限制，稱將持續關切台灣「缺乏科學根據的農業政策」。此外，報告多次點名大陸破壞市場競爭機制，美將利用「所有手段」阻止大陸，捍衛自身利益。

新北協主委談美豬 「不能封閉自己」

長達359頁的《2018年貿易政策議程及2017年年度報告》中，美台貿易依往例列第2章「協定與談判」，內容和去年相似。美方認為，台灣應優先取消含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）豬肉及特定牛肉產品進口限制，美國牛內臟產品貿易障礙也應消除。

報告強調，「美對台無科學根據的農業政策持續表達嚴正關切」。台灣稻米採購系統、台對美農業生技產品貿易障礙及有機產品認證，也都是美方關心議題。

報告說，USTR將持續透過美台貿易暨投資架構協定（TIFA）等對話機制，與台當局協商，確保台灣技術法規不會對美國化學、化妝品及消費產品帶來過重負擔，美方也將就藥品及醫療器材訂價透明度與可預測性與台聯繫。至於智財權，USTR對台灣的努力成果表示歡迎。

針對報告內容，外交部發言人李憲章說，外交部尊重衛福部與農委會對食品安全產業發展的專業考量，在兼顧保障國人健康與國內產業發展的原則下，配合行政院跨部會協調機制共識來辦理。他強調，此議題「不應成為強化台美雙邊關係的前提，而應做為深化雙邊關係的議題之一」。

美方的報告批評大陸身為世界第2大經濟體，加入WTO已16年，經濟政策方向卻悖離「走向市場」的承諾，且國家主義經濟模式導致全球資源錯置，包括中國在內的全球人民因此變得更貧窮。因此，美方將利用「所有可行工具」阻止大陸或其他國家破壞市場競爭，並抵制中國或任何國家阻礙美應對外國不公平貿易。

(中國時報)

新北協主委談美豬 「不能封閉自己」
葛萊儀示警 可能引起大陸報復 我駐WTO法顧：恐形成援引判例

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。