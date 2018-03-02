美貿易署年度報告 控陸破壞市場競爭機制！美點名台灣 要求解禁美豬美牛

2018年03月02日 04:10 中國時報 施施 、 陳建瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）28日公布今年度貿易政策議程報告，再次點名台灣應解禁美豬及美牛進口限制，稱將持續關切台灣「缺乏科學根據的農業政策」。此外，報告多次點名大陸破壞市場競爭機制，美將利用「所有手段」阻止大陸，捍衛自身利益。

長達359頁的《2018年貿易政策議程及2017年年度報告》中，美台貿易依往例列第2章「協定與談判」，內容和去年相似。美方認為，台灣應優先取消含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）豬肉及特定牛肉產品進口限制，美國牛內臟產品貿易障礙也應消除。

報告強調，「美對台無科學根據的農業政策持續表達嚴正關切」。台灣稻米採購系統、台對美農業生技產品貿易障礙及有機產品認證，也都是美方關心議題。

報告說，USTR將持續透過美台貿易暨投資架構協定（TIFA）等對話機制，與台當局協商，確保台灣技術法規不會對美國化學、化妝品及消費產品帶來過重負擔，美方也將就藥品及醫療器材訂價透明度與可預測性與台聯繫。至於智財權，USTR對台灣的努力成果表示歡迎。

針對報告內容，外交部發言人李憲章說，外交部尊重衛福部與農委會對食品安全產業發展的專業考量，在兼顧保障國人健康與國內產業發展的原則下，配合行政院跨部會協調機制共識來辦理。他強調，此議題「不應成為強化台美雙邊關係的前提，而應做為深化雙邊關係的議題之一」。

美方的報告批評大陸身為世界第2大經濟體，加入WTO已16年，經濟政策方向卻悖離「走向市場」的承諾，且國家主義經濟模式導致全球資源錯置，包括中國在內的全球人民因此變得更貧窮。因此，美方將利用「所有可行工具」阻止大陸或其他國家破壞市場競爭，並抵制中國或任何國家阻礙美應對外國不公平貿易。

(中國時報)