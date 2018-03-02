新北協主委談美豬 「不能封閉自己」

對於美豬美牛輸台議題，新任北美事務協調委員會主委林良蓉（中）1日表示，台灣不能封閉自己。（飲酒過量，有害健康）（張鎧乙攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

對於美國貿易代表署（USTR）公布「2018年貿易政策議程跟2016年年度報告」，其中提到對我農業政策，包括美豬、美牛輸台相關議題表達嚴正關切。新任北美事務協調委員會主委林良蓉昨表示，台灣是經貿導向國家，「不能自己封閉起來做自己的事情」，不管是美國或其他貿易夥伴應多方往來，才能穩定台灣經濟成長跟發展。

北美事務委員會昨舉行新舊任主委交接，林良蓉接受媒體訪問指出，對於美牛、美豬應否開放，北協一定會在外交部、經濟部及相關單位通力合作下，做對台灣最有利的方案。

開放美豬美牛，可能在國內遭遇阻力，林良蓉強調，市場開放自然會令有些人受損，但也有些產業或國家利益會因這樣而成長，如何衡量得失，得到一個對全國對台灣的利益，這是我們未來努力要做的事情。

林良蓉表示，對這些因為開放而產業損失或衝擊的地方，政府也會有相關準備，以減低衝擊。

至於美國參眾兩院通過《台灣旅行法》，林良蓉表示，美國是台灣非常重要的夥伴，希望跟美國之間有更密切的交流、更高層直接的聯繫。至於如何增進與美國聯繫跟關係，須先做好全盤規畫與計畫。

林良蓉致詞時表示，她期許自己以同樣的精神，在歷任北協主委、同仁奠定的基礎上，外交部指導下，與美國在台協會，公、私部門合作，協助提升台美關係。林良蓉過去曾在台北、桃園、雲林地方檢察署擔任檢察官，之後擔任經濟部經貿談判代表辦公室法律顧問、國際組織WTO法律諮詢中心（ACWL）律師，因此有多位法界、經貿界，包含法務部次長陳明堂、經濟部國際貿易局局長楊珍妮等出席觀禮。

(中國時報)

我駐WTO法顧：恐形成援引判例 美女聯絡官閃辭 川普再折翼

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。