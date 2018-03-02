陳菊盼兩岸 異中求同多交流

2018年03月02日 04:10 中國時報 林宏聰 、 李義 、 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

陳菊曾為舉辦世界運動會、亞太城市高峰會，兩度以高雄市長身分赴大陸宣傳，被視為民進黨內對大陸友善的政治人物；她說，目前兩岸互信基礎較弱，盼有更多交流、異中求同，雙方歷經很多過程才走到今日局面，互相懷疑非常可惜。

時至今日 互相懷疑可惜

高雄市承辦2009年世界運動會，當時市府團隊透過管道，安排陳菊到北京，邀請對岸來高雄參賽，短暫拜訪北京市長、上海市長，後來2013年亞太城市高峰會，陳菊也受邀到天津、深圳、福州、廈門，以城市首長身分推展兩岸交流。

雖然後來的熱比婭事件、邀請達賴喇嘛來台，鬧得沸沸揚揚，但陳菊強調，高雄市政府並非主動操作，而是被動反應，例如八八水災時尚未縣市合併，達賴喇嘛西藏宗教基金會與重災區高雄縣政府聯繫，縣府考量後，改變態度拒絕達賴來訪，基金會轉而接洽高雄市府。

當時陳菊認為，如果只是宗教上為災區祈福、對災民表達關懷，就人道考量應該同意，但她也深知達賴來台有高度敏感性，所以在態度上非常明確，當時達賴基金會想在高雄市辦記者會，市府未同意，認為應單純宗教撫慰，僅安排達賴喇嘛去災區祈福。

她說，高雄市政府在兩岸關係上一向持開放態度，主張要互相來往，然而，過去黨外時期，北京政府未與民進黨有任何接觸，尤其台灣人在國民黨「黨國教育」中長大，對大陸有很多不理解，兩岸一定有不同，必須透過交流來往，才能異中求同，在相等之中欣賞彼此不同發展。

認小英已釋出具體善意

陳菊坦言，蔡英文上任後，兩岸彼此缺乏互信基礎，小英身為總統，根據憲法及兩岸人民關係條例，必須維護中華民國主體性，但她認為，蔡總統就職演說的內容，其實已向對岸釋出非常具體的善意，「我覺得小英的兩岸主張，也沒有比馬英九更不好」，只是雙方的期待仍有差距，將來應思考如何強化互信交流。

她說，台灣跟大陸的社會制度有許多相同，也有很多不同之處，需要更多理解，兩岸能發展到今天，歷經很多辛苦過程，她希望雙方朝正面、友善開放的方向發展，有更多交流，能互相遞出更多橄欖枝，不要再彼此懷疑。

(中國時報)