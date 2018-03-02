人物側寫－吊車尾拚到南霸天 陳菊永不放棄

蔡英文（左）與陳菊（右）感情甚篤。 （本報資料照片）

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中國時報

陳菊叱吒政壇近半世紀，如今坐穩南霸天，更是黨內大姊大，「喊水會結凍」，其實並非一蹴可及。她從民調吊車尾衝到火車頭，以過來人經驗鼓勵正為民調低迷所苦的蔡總統，更為總統辯護「改革不是革命，人民不能期待馬上見效」。

陳菊在扁執政時期，擔任勞委會主委近7年，她自豪當時是民調最高的閣員；無奈，遭逢高捷泰勞事件，一肩扛起政治責任，黯然下台，重返27年前美麗島事件發生地的高雄競逐百里侯，雖然險勝國民黨對手黃俊英，但又遭指涉「走路工事件」，面對繁忙市政與選舉官司，蠟燭兩頭燒。

她說，剛上任時，市長「適法性」有待法院審理，又要帶領團隊往前衝，面臨極大壓力，直到1年後判決定讞，才卸下心中大石。

然而，對於當時雜誌評比她為民調倒數第2名縣市首長，她迄今耿耿於懷，學者當時也問：「陳菊在中央表現亮眼，到地方怎麼吊車尾？」面對低迷民調，縱使心情大受打擊，她仍不放棄翻轉高雄的機會，鼓舞執政團隊，「不用解釋什麼，埋頭苦幹吧！」漸漸地在時間積累下，陳菊不忘初心，拚出政績，獲人民信任。

蔡英文執政備受考驗，陳菊以過來人心情，替總統打氣。她說，過去3、40年，台灣累積太多問題，非一朝一夕可改革，尤其如今在網路世界中，人人獲取訊息快速，更是非常嚴格的監督力量。

「改革不是革命，是緩慢的。」她也替蔡英文及行政院長賴清德緩頰說，當前社會面臨極大問題待解決，但人民不能期待馬上見效，應思考如何透過媒體，與外界有更好互動理解，讓人民知道政府要做什麼。

陳菊也直言，城市治理與國家治理，不可相提並論，城市相形之下範圍較小，而國家治理上，更須面對兩岸、國防、外交等複雜性議題，她再三懇請外界再給中央執政團隊機會，延續改革之路。

(中國時報)

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