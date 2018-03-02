菊惜才挨批高雄幫 陳副手抱不平

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中國時報
／高雄報導

花媽執政12年，港都宛若台灣第二大政治中心，她惜才願給年輕人機會，栽培政壇新生代接棒。蔡英文總統上任後，頻向花媽借將，卻被外界抨擊為「高雄幫」勢力壯大，花媽副手許立明不禁感嘆，「難道在高雄過過水，就叫高雄幫嗎？」

陳菊初次參選，就是在高雄選增額國大代表，第二次已是市長選舉，地位、分量更甚往昔。她回憶，當年選上高雄市長沒多久，民進黨失去中央政權，她體會到「沒有什麼比人才更重要」，因此延攬扁時期多位內閣入市府，像是劉世芳、范巽綠等人。

小英當選後，花媽為鞏固綠色政權，不吝將重要局處首長、幕僚「外放」至中央，包括現任勞動部長許銘春、台灣港務公司董座吳宏謀、行政院顧問丁允恭、衛福部政次何啟功、前中油董事長陳金德、前金管會主委李瑞倉等10多人。

不料，花媽大方借才，竟遭外界解讀「高雄幫」，對此，她頗為無奈，曾公開反駁，民進黨在高雄執政久，「說是誰的人馬」，充滿封建想像。她昨也重申，「有些人被借將，我們不是主要推薦者。」

跟隨花媽身邊15年的副市長許立明也有頗深感慨。他說阿扁下台後陳菊成了民進黨最高執政首長，不同派系、世代的人才通通匯集到高雄，再發散出去，原本就是很自然的現象，但現在只要高雄過過水的，就叫做高雄幫！

陳菊樂意給年輕人機會，縱使不同世代想法不盡相同，但會尊重、信賴，也會尋求意見，邀請參與共同決策；對她而言，願意承擔重任，擁有專業、歷練、敬業態度能夠勝任職務的人，比來自哪裡更重要，像她在宜蘭出身、在高雄當市長，「心在哪裡，故鄉就在哪裡」。

(中國時報)

人物側寫－吊車尾拚到南霸天 陳… 從黨外小妹到市長！陳菊一輩子東…

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