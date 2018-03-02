從黨外小妹到市長！陳菊一輩子東奔西跑 盡力而為

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中國時報
／高雄報導

從黨外小妹到高雄市長，陳菊的從政態度就是盡力去做，因為知道自己的性格就不是個亮麗的明星，一輩子都是東奔西跑，人生走到這個階段，她的態度就是隨緣。

這條路走了50年，她不敢忘記初衷，不改四處為人幫忙的黨外小妹態度，她笑說，「不管外界對我很多猜測，其實我沒有那麼大的」，不過，藍綠政壇都無人敢視她為「小妹」。

陳菊盡力幫忙他人的態度，讓當時黨內的兩大政治明星陳水扁與謝長廷，需要用人時，都會想起這位小妹。

陳水扁當選台北市長，就延攬她去擔任社會局長，阿扁連任失利，謝長廷又找她接高雄市民政局，陳菊說，當時高市有很多社福團體都抗議，指她為何不接社會局，於是又接下社會局。

阿扁當選總統又想到她，擔任6年勞委會主委，期間發生受國際矚目的泰勞事件，她負起政治責任，避免國家國際形象受損。

陳菊選擇人生的第二場選舉─參選高雄市長，這條路走的更辛苦，市長當選無效的選舉官司纏訟1年，她憶當年仍是感慨：「市長到底是不是市長，法院都還沒確定，要治理城市、帶領團隊很困難」。官司確定後，又面臨2009年世界運動會隨時會被取消主辦權與辦不好的壓力，陳菊形容當時急得「搞砸了，就真的只能跳愛河了」。

回首來時路，一切看似雲淡風輕了，但是，橫在眼前的綠色執政民調低迷不振，又令人想起那位東奔西跑、為人幫忙的小妹，能不能隨緣，恐怕不是小妹說了算數。

(中國時報)

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