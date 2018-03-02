氣爆不是絆腳石 花媽挺過難關

2018年03月02日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 林宏聰 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

81氣爆是高雄人無法忘懷的痛，更讓花媽心如刀割。當時面對不到100天的市長連任選戰，她坦言，那時曾自忖「落選是應該的」。但正因花媽全心投入災後重建、慰問死傷者家屬，暫擱競選工作，絲毫不在乎自身成敗，反而贏得民眾信任，延續連任之路，寫下台灣史上得票最高紀錄。

4年前，高雄發生石化氣爆，釀成32死、300餘人受傷。外界解讀氣爆會成陳菊連任絆腳石之際，實則她根本無暇擔心自己的政治生命是否就此劃下句點。她將年底市長選舉拋諸腦後，盡心承擔起市長之責，從災後重建到撫慰人心，「打從心底，與他們同悲。」

她憶及，氣爆後，她半夜跑到現場看，猶如戰場廢墟，市政團隊遭外界指責，她概括承受，除了「抱歉」二字，無話可說。面對罹難者家屬，她親自到殯儀館上香致意，並請資深社工一對一陪伴，讓他們知道「自己不是孤單的」。

陳菊不否認曾經自問，「為何歷任市長都沒遇過，這麼大的工安事件會發生在我身上？」然而，應對災民心聲「路毀、房倒、人傷」，她毫無調適心情的時間，立即指揮調度團隊分工重建工作，有效率完成階段性任務。

面對高雄史上最大磨難，陳菊責無旁貸，充分處理危機，她直言，一心只想解決問題，市府團隊不會有人想到選舉的事，「當時我想如果落選，也是應該的。」不過，最終她將阻力化為助力，打敗勁敵，囊括近百萬票，成功連任。

高雄氣爆事件凸顯重工業城市長期抱著不定時炸彈的隱憂，陳菊不容許再發生二次災難，要求14家石化公司總公司遷至高雄，這不是說在哪裡繳稅的問題，而是共同生活在這座城市必須有的態度，發生事情才能在第一時間找到人處理。

她也指示成立「管線安全辦公室」，建立管線地圖，24小時有專人服務，為民眾解惑，若出現不確定氣體，播打1999專線，專人便會快速查出該地是否含有石化或瓦斯管線，以提升人民生命安全。

(中國時報)