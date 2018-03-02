侯友宜誓言 讓新北安居樂業

2018年03月02日 04:10 中國時報 葉德正 、 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

「我叫侯友宜，我要在這裡鄭重向大家宣布，我要參選下一屆的新北市市長！」侯友宜1日舉行記者會宣布參選，強調他從警是為國家奉獻，參選市長是為新北市努力，都是要達成民眾「安居樂業」的心願。

侯友宜強調自己來自基層，雖然不是最聰明卻是最勇敢做事的人，參選是他人生不一樣的道路，他要勇敢堅持，做對的事情，不分黨派顏色，只有一句話「不忘初心」。

侯友宜1日現身記者會現場，身穿與往常相同的深色夾克，看板則是他視察工地照片，他入場時與媒體寒暄，順口一句「呷飽沒？」展現十足親和力，25分鐘的演說中，台、國語約七三比例夾雜，但明顯可以感覺侯的國語有些卡卡，新北市政府局處首長幾乎全數請假到場力挺並獻花，同樣是警界出身、有意參選台北市士林北投區市議員的顏群晃，也全程緊跟著老長官侯友宜身旁，現場凍蒜聲不斷。

出身基層 最了解市民

記者會以「安居樂業」為訴求，侯一開場就說，他19歲進警校以來，當了31年當警察、7年副市長，他沒有違背當初進警校的誓言，守護人民、守護這塊土地，讓人民安居樂業，是他一生永遠不變的職志與最大「心願」。

他出身基層，可看出基層市民快樂、痛苦與悲哀，經歷無數次生死關頭，家庭也歷經椎心之痛，甚至同袍戰死眼前，「我是在痛苦、感動中不斷成長」，雖不是最聰明的市長，但「一定」是最認真打拚、面對事情最勇敢、站出來解決的人。

侯友宜推崇新北市近年大力推動的公共托育、公共托老、捷運建設，未來「一定」會在這基礎上，積極聽取大家意見，提出未來對各項建設的想法。

不分黨派 要做對的事

他強調，台灣政治對立、藍綠衝突，下一代人看不到機會與明天，他要做的是認真、負責、向前行，要做對的事，不分黨派、不分顏色，只要對市民好的，就拚命做。

「對好人要更好、對壞人要更壞。」侯友宜說，「一定」會給予守法善良者機會，對違法亂紀、作奸犯科的人絕不姑息，社會需要是非，做對的事向前行，下一代才有機會。

面對黨內同志周錫瑋質疑侯不拿黨旗、國旗，沒資格代表參選，甚至酸他是曾受扁政府拔擢的「藍皮綠骨」，侯友宜表示，謝謝周縣長關心細微末節，他為中華民國奉獻38年，尊敬已內化在心，「有些東西不是拿出來，把標籤貼上去就是你的！」

奉獻38年 駁藍皮綠骨

侯說，他是個菜市場長大的南部孩子，國語、英語講的不好，但一步一腳印當到局長、署長、校長、副市長，他感謝人民給他機會奉獻給國家，也感謝不同政治熱情長官成就現在的他。

侯友宜強調，台灣人很古意，過去互信團結，但對立衝突讓人民單純的本性慢慢轉變，並非他所樂見，他要從新北市做起，用單純的力量把新北市做得更好。

(中國時報)