侯友宜參選新北市長！人物側寫》十足台味 南部囝仔轟動武林

2018年03月02日 04:10 中國時報 葉德正

侯友宜參選市長演說國台語夾雜，國語陳述從警公職奉獻38年、最愛中華民國，台語強調自己是來自嘉義的孩子北上打拚，說到慷慨激昂句句尾音上揚，宛如史豔文布袋戲主角出場的口白，親切感十足，展現南部囝仔本色，與傳統藍營政治人物「溫良恭儉讓」的既定印象反差極大，堪稱台味十足的政治明星。

侯友宜致詞時國台語巧妙穿插，明顯吸引不同族群，舉凡安居樂業、中華民國、國歌、國旗等關鍵字眼都用國語，至於南部北上打拚、基層出身等則用台語，尤其「交陪」、「水氣」等台語用詞，說來絲毫不扭捏，兄弟味十足。

講到激動處，侯友宜句句尾音上揚，感覺彷若置身黃俊雄布袋戲年代，介紹史豔文、藏鏡人出場時，那種充滿懸疑的口白，充滿霸氣卻又台味十足，讓人忍不住會心一笑。

說到社會不公不義及警界歷程，侯友宜又從軟性語氣轉為堅定，強調自己已是被家人捐給國家的人，他只能用認真做事回報家人、讓新北市更好為演說話上句點。演說結束後，侯大方開放提問、有問必答。

不過，對於媒體提問對手抨擊藍皮綠骨等敏感問題，侯以「包容」、「關懷」等話語帶過，沉穩微笑不露情緒，整場記者會中規中矩。

除了媒體，現場更有不少里長、支持者到場加油打氣，記者會結束後，侯友宜被民眾包圍，他熱切地握著每雙手，感謝他們支持，媒體與支持者擠成一團，不到30秒的步行距離，他走了快5分鐘，展現超高人氣。

(中國時報)