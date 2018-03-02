周錫瑋酸「不藍不綠」 促辦辯論

前台北縣長周錫瑋（左）。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

侯友宜宣布辭官參選新北市長，前台北縣長周錫瑋1日火力全開，「絕不容忍不藍不綠、不清不楚、不公不義的人出來毀滅國民黨的理念。」周錫瑋雖未直接點名，但明顯直指曾在陳水扁執政時期，受拔擢擔任警政署長的侯友宜。

針對國民黨中央希望在3月底前提出參選人名單，周錫瑋表示，先定出日期不太合理，桃園市都有超過1個月的時間，可以進行政見發表、初選，這麼大的新北市難道要侷限、縮短時間，不知道在急什麼？資格審查完後，應該要有1個月到各地座談，至少舉辦2場政見辯論會。

周錫瑋1日上午參加國民黨板橋區黨部新春團拜，他致詞時慷慨激昂說，8年前，為了國民黨的團結勝利，他可以全讓，但全讓的結果，是國民黨失去政權，還被清算鬥爭，民進黨違法亂紀，甚至縱容違法亂紀撕毀國旗，毀滅中華民國；所以8年後，他一步都不會再讓，為了中國國民黨、中華民國的存亡，他宣誓會用生命、智慧、力量來打贏2018、打贏2020！

周錫瑋強調，代表國民黨，不可以走中間游離討好路線，藍就是藍，他絕不容忍不藍不綠、不清不處、不公不義的人和事發生；代表國民黨參選，必須要支持國民黨的理念，如果因為現在的民調是全民調，就想去拿其他的票，甚至過去的作為不藍不綠，要如何團結藍軍陣營？

事後媒體詢問是否傾向辯論會形式和侯友宜辯論？周錫瑋說，政見會只是站在台上講話，辯論會不同，可以針對一個議題、正反兩方，有好的想法或不夠成熟的地方，都會被凸顯出來，參選人真正的能力、專業、魄力，參選人應該要讓市民了解，國民黨目前屬於弱勢，期盼藉由這樣的氣勢，將國民黨帶起來。

(中國時報)

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