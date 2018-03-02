桃園磁吸 侯第一道課題

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中國時報
／台北報導

國民黨籍新北市副市長侯友宜辭官參選新北市長，民進黨祕書長洪耀福昨天認為，切割新北市長朱立倫預料將會是侯友宜最大的策略，新北很多企業家發現，新北發展不如桃園，因而移往桃園，面對桃園的磁吸效應，是侯參選面臨的第一道課題。

他說，侯第一次參選應快速建立自己的班底，擺脫朱立倫的執政包袱，不要想倚靠朱；為何原在新北市的企業家近年來都往桃園移動？選舉，有很多問題不是在對手，切割掉朱立倫，是侯最大的策略。

洪耀福表示，侯友宜辭官應該是周錫瑋給了很大壓力，不然帶職參選對侯最好，但周錫瑋一直挑戰侯的行政優勢，形象會有傷，必須取捨，侯應該是感受到國民黨內部壓力，「我們都要求黨部主委要請假參選，更何況是副市長。」

至於侯友宜未來是否成為藍營大選的「領頭羊」？洪耀福表示，侯未曾選舉過，很難評論，但若他是侯友宜，就會替國民黨征戰南台灣，雖然不會贏，但能成為國民黨的英雄，選新北就只是「地方諸侯」，替現任市長朱立倫守住地盤，其器小哉。

洪耀福表示，政治人物的眼光、格局、膽識要更大，若侯選新北市，就只是朱立倫的棋子，替朱看家而已，既然選擇國民黨路線，就要在黨內殺出一條血路，往南征戰將變成藍營英雄，這才是大格局，不能只把自己定位成「朱立倫的副市長」，因為國民黨欠缺征戰的氣魄，所以大家都擠在台北市。

(中國時報)

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