綠營不急 吳秉叡喊著要出征

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中國時報
／台北報導

侯友宜正式宣布辭官參選新北市長，民進黨蘇系立委強調，雖然依目前民調來看，侯友宜居領先，但他畢竟是第一次參選，他的過去、現在、未來都將受到最嚴格的檢驗。至於前行政院長蘇貞昌是否再次代表民進黨披掛上陣？蘇系立委仍口徑一致支持綠委吳秉叡。

對於民進黨何時提名新北市長？民進黨祕書長洪耀福則說，「我們不急，等國民黨初選確定後，我們再出線」，選對會還未決定時間，但不會早於國民黨提名。

吳秉叡說，侯友宜已經在新北市政府當了7年的副市長，他的參選代表新北市政府團隊要延續下去，所以新北市政府過去幾年的施政滿意情況必然也會受到檢驗。從這個角度來講，新北市政府這幾年施政民調，通常都是後段班，市民的滿意度不高，這一點在選戰開打後，也是躲避不了，會被檢驗。

綠委張宏陸認為，侯副市長第一次選舉，有些事情必須要多所斟酌，像他宣布的地點在市政府，對手就會以這一點來攻擊他，這就不是漂亮的起手式。

媒體詢問，基層是否持續勸進蘇貞昌？張宏陸表示，在綠營已宣布參選者中，吳秉叡的民調已連續好幾個月都是最高，雖然現在與侯友宜仍有差距，但因為提名的期程是在4月，民進黨一定會推出最合適的候選人，儘管有很多人也希望蘇貞昌參選，但也有很多人同樣支持吳秉叡代表參選。

(中國時報)

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