經濟部暗示4月調漲 最高3％！電價蠢動 每戶每年多繳300元

經濟部次長龔明鑫1日表示，電價依國際燃料價格調整，但民生用電絕不漲；圖為電費帳單與電表。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

國際燃料價格大漲，「電價費率審議會」將在本月中旬開會，討論應否調整電價。經濟部次長龔明鑫昨暗示，電價有可能在4月上漲。龔明鑫說，即使反映國際燃料價格而調升電價，最高漲幅只有3％，其中330度以下的民生用電不會漲，如果考量電價對物價造成波動，也許對小商家有「特別考量」，但應否調漲仍交由費率審議會決定。

電價最快4月漲…但民生免驚

去年才說10月前不漲

經濟部長沈榮津去年底才說在今年10月以前，不會調漲電價。但龔明鑫昨在行政院記者會卻表示，水價已確定近期不調整，油價則按既有機制在反應，電價應否調整，交由費率審議會決定，引發關注。

由於發電用煤價大漲2成、油價漲近3成，天然氣價也上升，照台電燃料成本估算，這次電價須漲7％～10％。但電價公式規定，最高只能漲3％，因此即使審議會決定調升電價，也只能調3％，以現行每度售電價2.54元來說，一度約漲0.076元。

以此推估，全國1270萬家庭用戶，平均每年最多付近300元電費，相當多5個平價便當錢，小商家則會年多1200多元。

小商家列入特別考量

以全國平均家庭月平均用電310度來看，一般住戶電費每月要多出24元，一年就是288元。如果用到500度，一年多出456元。百萬戶小商家月用1400度，一年多付1270元，工業大戶則年增3000元以上。

龔明鑫說，330度以下民生用電不會漲，大家可以安心，考量電價對物價造成波動，也許會對小型商家有特別考量，台電目前有累積超額盈餘828億，可做平穩準備，但是用電大戶就不在考量之列，這是目前的方向。

將動用電價平穩基金

4月如調漲電費，這只是第一波，電價一年兩調，未漲足部分可能將挪到10月繼續反映，屆時極可能又是3％，各家庭支出費用再翻倍機會高。

經濟部能源局副局長李君禮表示，電價漲不漲要看電價費率審議會決定，可以確定的是，台電前兩年超收利潤828億，已移轉為電價平穩基金，這部分會動用來沖銷電價。但到底是沖銷多少？亦交由費率審議會決定。

據相關人士表示，如果用電價平穩基金去平抑電價，因國際燃料成本高漲，現有828億基金如果今年耗掉，明年台電需認列支出到財務報表上，屆時台電累積虧損又將衝破1500億，借錢要付更多利息，經營會更困難。

(中國時報)

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