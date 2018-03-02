大罐胃散漲逾百元 雞肉貴2成

2018年03月02日 04:10 中國時報 倪浩倫 、 楊騰凱 、 吳娮翎 ／台北報導 ／台北報導

白肉雞價格自去年至今上漲2成，民眾1日面對賣場陳列的各部位雞肉商品觀望居多。（方濬哲攝）

近來因衛生紙喊漲，引發全民搶購，但不只衛生紙，民眾到藥局會發現包括張國周、金十字等胃藥，漲幅逼近3成，大罐甚至1罐漲超過百元，而白肉雞價格亦去年從每台斤26元一路竄升，現已漲2成來到31.3元，有速食業者頂不住成本壓力，將調漲5至30元。

開業藥師沈采穎說，大罐張國周強胃散，每罐從原先的450元，一口氣漲到600元，小罐也從110元漲到150元，大罐金十字胃腸藥從120漲到150元，小罐從110元漲到130元，成本已無法自行吸收，必須調漲售價。

開業藥師柯明道說，張國周和金十字是很多國人相當愛用的胃腸藥，漲價令老客戶都叫苦連天，甚至有長年帶固定金額來購買的民眾，因原先帶的錢不夠，得折返回家拿錢。

除了胃散之外，沈采穎說，國內醫師常會指定的妙利散益生菌，年後直接從700元漲到880元，漲幅逼近3成，近來台幣持續升值，為何來自日本的該產品價格卻「不跌反升」，有趁亂漲價之嫌。

至於白雞肉漲價，農委會畜牧處家禽生產科長李宜謙表示，近期白肉雞價格偏高，起因是去年肉種雞進口來台時，遭防檢局查獲來源國為禽流感疫區，進而遭到撲殺，再加上去年底至今年初，受冷氣團影響，不僅白肉雞成長不順，雛雞孵化也不易，雛雞正常價格每隻約17元至18元，去年以來一路上漲，現雛雞1隻要31元。預計3月底之後，隨著天氣回暖利於飼育，到時白肉雞價格可望回到每台斤25元左右。

在一片漲價聲浪中，日系品牌「MUJI無印良品」自1月起依序調降2400種商品售價，約占4成，是前所未見的「價格重訂」，品項包括家具和雜貨2300種、服飾類125種、食品類65種。

據傳降幅在10％～25％。但該公司公關表示，13日後會公布降價細節。

(中國時報)