衛生紙爆搶購潮 政院涉人為哄抬

2018年03月02日 04:10 中國時報 張理國 、 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

衛生紙傳漲價，爆發搶購潮。行政院穩定物價小組召集人施俊吉昨表示，這次衛生紙問題，很可能涉及人為哄抬、聯合漲價，由於衛生紙主要三家寡占廠商價格競爭激烈，任何一家若漲價，銷售量會大減，因此有很強誘因「招呼」其他業者聯合漲價。

施俊吉說，2月23日消息傳出時，可能的策略是透過媒體放話要漲多少，造成民眾的預期心理，使得民眾想要搶購衛生紙。

農委會副主委陳吉仲也說，國內紙漿平均一年進口6萬噸，木漿進口60萬噸，去年進口甚至到80萬噸，但以長年來看，5年前紙漿進口價格為每公斤新台幣75元，2014年還下跌到45元，今年1月紙漿價格為43元，也就是說，現在廠商用的原物料應該還是過去的價格；木漿則從5年前的20元，下跌到去年的16.8元，趨勢是下跌。

負責調查的公平會，預估還要1周以上的時間才能公布調查結果。公平會副主委彭紹瑾表示，已陸續約談相關業者，由於還有相當多細目要查，不方便透露約談細節。

主計長朱澤民則說，根據主計總處資料，木材跟木製品占全體進口總量只有5％，如果說衛生紙漲價會影響通膨，不知根據何來。

央行總裁楊金龍也說，央行會審慎採取適當貨幣政策維持物價穩定，主計處預測今年消費者物價指數CPI年增率1.21％，主要國際機構則預測台灣CPI漲幅介於0.88％到1.3％之間，顯示國內的通膨狀況非常穩定；而新台幣對美元的升值，也有助於減輕輸入性通膨壓力，從2017年初至今，台幣升值幅度將近10.5％，有助紓解輸入性通膨壓力。

(中國時報)