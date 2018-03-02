兩性薪資不平等 女需多工作52天

2018年03月02日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

男女同工恐不同酬！勞動部指出，去年我國女性平均時薪271元，男性為315元，兩性薪資差距為14％，等同女性需多工作52天才能達到與男性年薪相同，而「同酬日」為2月21日，和去年相同，也是6年來首見同酬日沒有減少的狀況。

勞動部依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以當年兩性平均時薪差距計算，即兩性薪資差距乘以365日曆天，以得到女性需多工作天數，並自隔年1月1日起，以日曆年起女性需增加的工作日數，公布同酬日。

去年我國女性平均時薪由264.6元上升至271元，男性由307.7元增加至315元，兩性薪資差距為14％，換言之，女性較男性需多工作52天，才能達到整年總薪資相同，因此今年同酬日為2月21日，維持與去年同天，這也是6年來首見同酬日沒有減少的狀況。

勞動部表示，由於兩性的薪資提升幅度都差不多，因此同酬日相同，其實近10年我國兩性平均時薪差距，已由2007年的18.2％逐漸縮短至14％，即女性需增加工作天數由67天下降至52天，兩性平均薪資差距縮小4.2個百分點及減少15個工作天數。

若比較各國兩性薪資差距，我國仍較美、日、韓等國為小，勞動部指出，去年我國為14％，低於韓國前年的35.4％、日本31.9％及美國18.2％；依增減幅度觀察，近10年來日本縮小4.7個百分點減幅最大，其次為我國縮小4.2個百分點，韓國縮小3.7個百分點，美國縮小1.6個百分點。

現代婦女基金會主任吳姿瑩表示，現在女性教育程度普遍提升，有些甚至高於男性，但整體來看薪資卻普遍還是低於男性，「雖然不一定同工，卻是不同酬」，這背後可能還有很多其他因素，譬如女性為照顧小孩離開職場後二度就業，選擇性不多導致薪資難以提升，這些背後原因是探究的重點，需各界一同努力。

(中國時報)