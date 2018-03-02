徵才逾6500人 南山人壽前進校園

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中國時報
／台北報導

南山人壽與南山產物啟動校園徵才計劃，將於明（3）日前進台大校園徵才博覽會，並參與各大學校園徵才博覽會場次，預定招攬國內外大學、研究所優秀畢業生逾6500名，範圍包括投資、精算、理賠、核保、數據分析、程式設計等內勤菁英及業務新秀，若具專業證照及績效優異者，年薪可望突破百萬元。

為廣納更多優秀人才，南山人壽今年也首度新增研發替代役徵才，期待培養新時代智慧金融尖兵。

面對保險業的新時代，南山人壽推動「境界成就計畫」，打造全新的平台，從客戶的角度出發，重新檢視、改造流程，直接積極主動接觸客戶，不但讓客戶能感受到南山人壽的專業與貼心，社會新鮮人也能透過專業教育訓練及智慧金融平台，在此逐步累積專業、成就與經驗。

此外，南山人壽與南山產物今年也將聯合招募逾500位內勤菁英，從新人開始培育新時代智慧金融菁英，並且加入研發替代役徵才行列，提供包括人工智慧研發工程師、產業分析師、大數據及策略分析人員等9大類職缺，迎接金融科技創新的時代來臨。

針對現有內勤人才，南山人壽除提供內外部訓練機會、客製化訓練規劃與服務外，更依員工職級量身規劃一般訓練發展、建立雲端E-Learning學習平台，強化能力組織菁英人才培育及高階領導課程等專屬訓練，近年已完成近百人次至歐、美、亞各洲進行海外研習參訪，以擴展員工高視野及全球觀。

為打造全方位幸福職場，南山也提供內勤專業人才優渥的獎酬制度、完善的福利規劃及員工團險保障，讓員工無後顧之憂在公司打拚，開創職涯無限可能。

南山人壽已23度蟬聯業務員最優的壽險公司榮耀，6度蟬聯「保險龍鳳獎」保險財金系所畢業生最嚮往的壽險公司，是年輕人學習專業、發揮潛能的最佳舞台。

(中國時報)

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