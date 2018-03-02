人均消費力強 建商拚戰新竹

2018年03月02日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

就業、人口紅利助威，大新竹地區今年第1季推案量上看197億，較去年同期165.4億，年增近2成。對於近期新竹買氣佳、建商勇於推案，海悅總經理王俊傑昨指出，主要是產業基本面，帶動房市需求，加上921強震後，現正到了換屋的循環周期，預期今年上半年買氣都將不錯。

百貨公司看好搶進

受惠產業發展，新竹人均消費力在全台名列前茅，吸引百貨公司搶進，如竹北境內即有暐順經貿大樓輔完工，農曆年前開始營運，另有大遠百已動工，將於2019年營運。

據《住展》雜誌資料顯示，看好房地產後市，今年首季新竹推案量較去年同期成長近2成，比較大的指標案包括新竹東區「富宇全球案」總銷70億、竹北「千代田」總銷45億等。

國泰房地產指數統計，新竹房市買氣也頗爭氣，去年第4季全台7大都會區房價指數，在「成交量指數」部分，新竹市較2016年第4季增加277％、竹北市則暴增878％，呈現明顯放量態勢。在個案標準單價（開價）的部分，新竹市為每坪21.55萬元、竹北每坪22.12萬元。業者指出，新竹2017年初推案量就明顯回升，由於推案坪數縮小、開價親民，吸引首購族進場。

團購議價也是特色

「新竹是個滿特殊的市場！」《住展》雜誌企研室經理何世昌說，因為科技業買家多，加上網路資訊發達，所以個別建案的資訊、優缺點在網路上流傳得很快，建案評析文章也多，所以新竹建案用的室內建材通常不差，因為只要用的LEVEL太低就會被比下去；此外，從網路上揪團購以利議價，也是新竹房市特點之一。不過室內建材用得好壞，跟建築品質是兩回事，民眾買房子還是得注意一下。

國泰房地產指數分析，從2017年全年各地區表現觀察，各地低迷已久的預售市場在自住剛性需求的支撐下似乎漸露曙光，但目前仍屬短期結構表現，去年國際經濟金融情勢為全球經濟同步成長，展望2018年也將持穩，但各主要國家貨幣政策動向不一，未來前景還待觀察。

(中國時報)