買房送裝潢 租金投報率9％

2018年03月02日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

新竹縣竹北市縣治3期重劃區建案林立，由興富發建設推出的「巨人愛家」總銷30億，強調附全室裝潢、家俱、冷氣等，26.5至27.9坪加車位，總價753萬起便可入手，拎卡皮箱即可入住，除了吸引自住買盤，也有置產客買進。興富發專案經理林峻祺指出，若以買進出租，6年後賣出，換算投報率約達9％。

「巨人愛家」位在竹北主要幹道自強北路、勝利11路口，鄰近新設校的安興國小，與竹縣首所雙語高校六家高中，基地1188坪，分為A、B兩棟，假日除可赴擁有單車道的豆仔埔溪享受騎車樂趣，附近還有竹北體育場、第二運動公園等萬坪運動場域。

林峻祺說，社區擁有九大公設，如泳池、健身房、遊戲室、KTV等等，自備5％、36萬即可入住，除與銀行合作提供9成房貸，若還不足另提供5％公司優貸，4年無息。個案受歡迎主因是附贈的配備優於周邊個案，如送室外主機、附贈的是櫻花熱水器、按摩浴缸，由於採用五加五膠合玻璃，隔音效果也較一般玻璃佳。

林峻祺指出，民眾若想買附全室裝潢物件，公司提供3種不同風格設計外，並附冷氣、家俱，比一般市價便宜，且購買含全室裝潢物件，裝潢也可納入房貸。

林峻祺說，由於竹科新貴有許多是外地人，離鄉背井來此工作，新屋出租頗搶手，社區出租行情約達1.8萬至2萬元，且往往上網出租未久即被租走。換算出租6年後轉手，租金投報率上看9％。

(中國時報)