石材業災損30億 台開伸援手

新埔雲夢山丘觀景台設有台開董事長邱復生（中）收藏、來自俄羅斯的女媧石。（台開提供）

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中國時報
／台北報導

206花蓮強震，石材業災損逾30億元，台開集團伸援手！台開董事長邱復生昨表示，台開開發的花蓮洄瀾灣園區，受惠採丹麥BIG及英國ARUP綠建築、智慧住宅設計安然度過強震，但鄰近的石材廠災損嚴重，為協助石材業者度過難關，不但台開園區開發，會選擇適合部分採用，也會協助接洽相關開發單位多予利用。

將循環經濟、綠建築、微氣候廣泛應用在台開開發的新埔雲夢山丘、花蓮洄瀾灣、金門風獅爺商店街，強化抗震、抗颱力，邱復生指出，新埔園區從10年前的5公頃，到現在可開發的近30公頃，利用生態工法，如以鵝卵石做好水土保持。花蓮強震後，台開重新估算結構體，也確認花蓮洄瀾灣園區耐震系數遠超越法規範。

生態上，台開也強化各式原生種植物、昆蟲、鳥類復育，邱復生表示，雲夢山丘即以數位方式吸引鳥類來，錄下真實蟲鳴鳥叫，吸引鳥類築巢，結果成功吸引多群台灣藍鵲等鳥類聚集，園區4、5月還可觀賞到野生螢火蟲，另外台開也細心栽培山丘上原有的原生種茶花、茶樹。

雲夢山丘東側農場園區種植本草綱目相關植物，甫獲致觀光農場籌設許可，未來在園區餐飲上，將會提供現採本草綱目植物的養生餐點、飲料。

採道教文化開發的雲夢山丘觀景台上，還設有一顆邱復生收藏，來自俄羅斯的女媧石，據瞭解，由於外傳女媧石為一種能量石，為此吸引不少遊客駐足，摸摸看，是否如外傳具相當強的能量。

對於雲夢山丘自大年初八推出的「GoGo2018新埔溫泉花園」一系列活動，邱復生指出，這次首次採用智慧手環無現金交易，除了商品交易外，未來在各園區，還可以做為園區定位，保障在園區的人身安全。未來還將應用在花蓮洄瀾灣，花蓮鄉親前往消費將享有各式優惠。

(中國時報)

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