水岸宅吸睛 中小坪數親民價

2018年03月02日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

近年竹北市利多題材不斷，重劃區開發到位，可謂北台灣發展最迅速的新興都市，區內台科大重劃區興隆路附近更成為豪宅聚落，總價動輒3、4千萬元，不過，去年起出現中小坪數水岸宅搶進市場，如興富發「水公園」即推出588萬起入手的親民價。

人口、就業紅利是支持竹北房市發展主要關鍵。主計總處統計顯示，竹北市人口自然增加率為全國第二高，高出生率及低死亡率，反映出此區青壯年人口充足，正蓬勃發展中。竹北市從縣治一期、二期、高鐵特區到現在的縣治三期已經10年，人口從9萬多人成長到17萬多人。

總銷24億的「水公園」位於興隆路一段、嘉德街口，南面為頭前溪，東側臨公24、公25雙公園，基地面積1551坪，規畫有280戶，興富發專案副理葉思甫表示，「水公園」坐擁萬坪河岸綠地、公園，隔條路便可到公園散步、運動，另也鄰近知名的康乃爾雙語學校、興隆國小及成功中學。

葉思甫透露，全案已銷售5成，主要受惠規畫為中小坪數區隔市場外，個案位於台科大重劃區，正好位在竹科、台元科技園區、湖口工業區等科技產業重鎮間，就業人口持續成長，未來重劃區內還有中國醫藥學院新竹附設醫院、台科大等將進駐，就業、就學人口可望成長，吸引買家買進。同時，該案提供輕鬆付優惠，訂簽支付總價5％、結構完成5％，另有8成銀貸，及建商推出1成的好利貸方案。

(中國時報)