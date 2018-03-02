台南最旺 五都萎縮

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中國時報
／台北報導

六都地政局昨日公布2月建物買賣移轉棟數，六都買賣移轉棟數2月為1.1萬棟，較去年同期減少約8％，不過，信義房屋指出，今年2月工作天數比去年同月減少16.6％，整體而言，今年房市交易熱度還是優於去年。

六都地政局昨日公布2月各都建物買賣移轉棟數，台北市1344棟年減6.7％；新北市2768棟年減11.9％；桃園市則是1930棟年減3.4％，台中市2013棟年減18.2％；台南市為1359棟年增25.3％；至於高雄市移轉量1899棟年減11.3％，除了台南市年成長以外，其他五都皆呈現萎縮。

永慶房屋業管部經理謝志傑表示，2月上半旬氣候濕冷，下半旬緊接著春節連假以及228假日，2月實際工作天數僅約15日，因此六都統計交易量減少，不過，累計1至2月交易量則比去年同期增加9.8％，其中，台北市、台中市與台南市比去年同期都有超過1成的漲幅，表現突出。

全台房價最高的台北市今年前兩個月交易量強勢回穩，較去年同期增加15.1％，交易量前3名分別為內湖區、中山區、大安區。全國不動產大台北區經理許智堯指出，台北市近2年在政策影響下，房價到達相對低點，尤其精華區一旦到達相對低點，換屋族購屋意願大增。

新北市、桃園市及台中市重劃區遍地開花，不僅新成屋交屋量大，房價平實，中古屋買氣也暢旺，加上重大建設將陸續完工，包含：新北環狀線、台中捷運綠線等，磁吸鄰近區域民眾購屋。

謝志傑提醒，房市以自住換屋為主要的客群，加上當前房價盤整居多，屋主須密切關注周邊交易行情的波動，避免過度堅持價格，錯失最佳出售機會，只要房價符合區域實價行情，仍會吸引買方進場購屋。

(中國時報)

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