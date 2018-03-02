陸惠台措施 將掀新西進效應

台灣演藝圈對大陸惠台措施多樂觀其成，林依晨（左）認為能讓幕前幕後人員有更多機會；利菁（下右）認為開放對我們是很好的起步；溫昇豪（下左）相信對產業活絡有幫助。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

大陸國台辦日前公布31條惠台措施，大陸全國人大代表、北京大學台研院長李義虎表示，此舉對台灣大學教師、科研人員、企業研發人員形成巨大吸引力，可能形成新的「西進效應」；廈門大學台研院教授劉國深則表示，這充分體現出大陸在「兩岸一家親」政策上的誠意和善意，如何更好滿足人民對於美好生活的嚮往，將成為兩岸互動主旋律，「沉迷於不切實際的政治主張的政治勢力終將為人民唾棄。」

陸學者認已展現誠意

針對大陸國台辦2月28日發布的《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，香港中評社引述李義虎分析，如果新的政策措施執行落實，會對台灣的大學教師、科研機構研究人員、企業開發研究人員形成巨大的吸引力，產生群體的規模效應，可能形成一個新的西進效應。「在去年十九大召開之後、兩會召開前公布這些措施，時間點選得很好。」

李義虎指出，惠台措施的推出，還是「以我為主、兩岸融合」，讓台灣同胞在大陸的舞台上充分施展才華，發揮作用，達到一種從融入到融合的效應。「以前台灣同胞在某些方面享受超國民待遇，在某些方面低於大陸同胞的待遇，這回是同等待遇的意義，就是我拿你當自己人看，沒有當外人看。」

兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任、廈門大學台研院教授劉國深則表示，新措施充分體現出大陸方面在「兩岸一家親」政策上的誠意和善意，也展現出新的自信和大局意識。

兩岸關係正典範轉移

劉國深坦言，「在兩岸政權統一之前，要完全消除差別是不可能的。有些暫時無法解決的問題，將有待兩岸雙方共同努力，逐步解決。」希望台灣當局不要從對立角度負面解讀。

劉國深表示，國台辦出台的新措施，預示著兩岸關係正在發生典範轉移，如何更好更有效率地滿足人民群眾對美好生活的嚮往，將成為兩岸雙方互動的主旋律。「沉迷於不切實際的政治主張的政治勢力終將為人民唾棄。」

(中國時報)

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