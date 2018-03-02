黨政軍機構改革 力度空前

2018年03月02日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸兩會前為期3天的19屆三中全會前晚閉幕推出長篇公報，中共黨媒《人民日報》海外版旗下微信公號「俠客島」分析，公報內容除了人事，最重要就是審議通過深化黨和國家機構改革方案，關鍵7個字是「黨、政府、武裝、群團」，直指大陸黨政軍全系統機構改革，範圍、幅度、力度可謂空前。

俠客島稱，公報將機構改革冠上「黨和國家」名義，比以往限於國務院、政府系統機構改革，廣度、深度和影響要大得多。體現這次黨和國家機構改革，關鍵7字涉及「黨政軍群」4大塊及「理順中央和地方的職責關係」和「機構編制法定化」2重點。

俠客島分析，其中首要任務是完善堅持黨的全面領導。這是實現國家治理體系和治理能力現代化的基礎和關鍵。前五年，全面從嚴治黨獲得了很大成效，接下來就要通過機構改革，把黨的全面領導原則以制度和組織形式，貫徹下去、固定下來。

公報第一點強調，要理順中央和地方的職責關係，更好發揮中央和地方兩個積極性。賦予省級及以下政府更多機構設置自主權，能更好地使機構設置貼合當地實際，中央地方關係才能達到「運行順暢、充滿活力、令行禁止」。

公報第二點強調機構編制法定化。是對各機關單位職能配置、機構設置、人員編制和領導職數及其運行程序等做限定規範。

報導稱，在全國人大層面，目前還沒有關於機構編制的全域性成文法。因為缺乏法制規範，一些地方機構設置和編制管理工作隨意性較大，超編進人，財政供養人員過多，造成行政管理費用直線上升，政府拿不出更多資金提供公共服務、改善民生。要解決這些問題，關鍵就是推進機構編制管理法制化建設，實現政府職責、機構和編制的法定化。

(中國時報)