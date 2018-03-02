黨政軍機構改革 力度空前

友善列印
中國時報
李文輝／綜合報導

大陸兩會前為期3天的19屆三中全會前晚閉幕推出長篇公報，中共黨媒《人民日報》海外版旗下微信公號「俠客島」分析，公報內容除了人事，最重要就是審議通過深化黨和國家機構改革方案，關鍵7個字是「黨、政府、武裝、群團」，直指大陸黨政軍全系統機構改革，範圍、幅度、力度可謂空前。

俠客島稱，公報將機構改革冠上「黨和國家」名義，比以往限於國務院、政府系統機構改革，廣度、深度和影響要大得多。體現這次黨和國家機構改革，關鍵7字涉及「黨政軍群」4大塊及「理順中央和地方的職責關係」和「機構編制法定化」2重點。

俠客島分析，其中首要任務是完善堅持黨的全面領導。這是實現國家治理體系和治理能力現代化的基礎和關鍵。前五年，全面從嚴治黨獲得了很大成效，接下來就要通過機構改革，把黨的全面領導原則以制度和組織形式，貫徹下去、固定下來。

公報第一點強調，要理順中央和地方的職責關係，更好發揮中央和地方兩個積極性。賦予省級及以下政府更多機構設置自主權，能更好地使機構設置貼合當地實際，中央地方關係才能達到「運行順暢、充滿活力、令行禁止」。

公報第二點強調機構編制法定化。是對各機關單位職能配置、機構設置、人員編制和領導職數及其運行程序等做限定規範。

報導稱，在全國人大層面，目前還沒有關於機構編制的全域性成文法。因為缺乏法制規範，一些地方機構設置和編制管理工作隨意性較大，超編進人，財政供養人員過多，造成行政管理費用直線上升，政府拿不出更多資金提供公共服務、改善民生。要解決這些問題，關鍵就是推進機構編制管理法制化建設，實現政府職責、機構和編制的法定化。

(中國時報)

兩岸婚姻家庭 設專責服務機構 大陸國家副主席 或將實權化

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。