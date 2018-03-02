藝人樂觀其成 柯P研究對策

藝人溫昇豪（左）、利菁（右）。

友善列印
中國時報
、林彥君、／台北報導

大陸公布31條優惠措施，包括放寬台灣影視作品登陸，藝人溫昇豪、利菁、董至成都樂觀其成，認為有助活絡台灣影視產業。文化部則呼籲大陸，減少意識型態審查，讓文化內容產業回歸藝術創作自由，始能確保及營造兩岸文化交流的友善環境。

演員溫昇豪認為，台灣影視困境一直都在，「除了本土，也該尋求外圍資源。」無奈之前大陸對台灣影人有不少限制，「但現在開放後，相信對產業有活絡的效果。」他也不擔心人才流失問題：「當然大陸市場大，但有些養分還是要回自己土地才能吸取。」

利菁表示，「兩岸一家親講很久」，這次演出限制開放對演藝圈來說應該是好事。她認為兩岸人才本來就應來來往往，台灣演藝圈有很多好的人才，過去卻被名額給限制住的確很可惜，全面開放後對台灣演藝圈的確是很好的起步。

董至成以《流星花園》在大陸打開知名度，近期到大陸拍戲的他說，大陸願意砸錢購買國外版權，節目製作要求完美，為了收視各台良性競爭，不斷推陳出新讓節目類型更多變，來迎合觀眾的胃口。不論燈光、音效都是找專業團隊執行，就像《中國好聲音》的選手，一首歌事前排練都得唱7、8遍，就是要讓演出達到最高標，並不忘鼓勵台灣演藝圈多和大陸交流。

金鐘視后林依晨1日在上海宣傳主演的新劇《老男孩》，她受訪時表示，如果政策能讓幕前幕後人員有更多機會，很多人都很期待，畢竟好的作品不管到哪都受觀眾歡迎，也能讓觀眾有反思、受益。

台北市長柯文哲昨被問及對大陸的惠台措施看法時表示，不管台灣人喜不喜歡，大陸現在都是世界第2大經濟體，「這31條下去，中央政府方面不知道，但台北市部分，市長室會議中已要求財經小組先讀一遍內容，看看如何因應」。

(中國時報)

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