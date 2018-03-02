美女聯絡官閃辭 川普再折翼

2018年03月02日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普執政團隊再度損兵折將！最受川普信賴、甚至可直達天聽的白宮新聞聯絡室美女主任希克斯（Hope Hicks），2月28日突然含淚請辭，消息震撼華府。川普對愛將離職萬般不捨，稱讚她聰穎細心。希克斯是川普就職後任期最長的聯絡室主任，如今閃辭引發揣測，網媒赫芬頓郵報引用天團「皇后合唱團」的神曲〈又掛了一個〉（Another One Bites the Dust）當標題，形容川普團隊屢現出走潮的窘境。

希克斯求去引揣測

現年29歲的希克斯去年8月接替僅就任10天的史卡拉穆奇，成為川普政府第4位白宮聯絡室主任。她2月27日出席眾院情報委員會的通俄門聽證會，在9小時會議中，希克斯坦言「偶爾」會為川普說「善意謊言」，但強調在通俄門相關調查中所言句句屬實，孰料聽證會次日她就閃電請辭。

希克斯周三下午哽咽向聯絡室同仁宣布此決定，她述說自己為川普效力多年，永遠祝福他一切順利，並表示她覺得已在白宮實現所期待的目標，「去職的時候到了」。但這段說辭太過敏感，不免引發外界揣測。不過白宮新聞祕書桑德斯女士稱，希克斯請辭與聽證會無關。

通俄門案關鍵證人

川普在聲明中盛讚她「表現傑出」「聰明，貼心，是個很棒的人，我會想念她在身邊的日子。她來找我談及追尋其他機會時，我完全能夠理解。我確信我們未來還會有機會共事。」桑德斯也形容希克斯「超凡出眾，她留下的空缺無人能填補」。

官員指出，希克斯幾星期前就已把辭職計畫告知川普和部分同事，白宮指希克斯離職時間尚未定案，但應就在幾周內，她的下一步可望重返民間企業。

為波特家暴辯護惹議

自2014年起就跟隨川普的希克斯，是川普最信任的心腹，敢當面挑戰老闆、讓他改變想法，實質權力遠超過頭銜，她也一直相當低調，不過她並非帶著零爭議離開白宮。

白宮前資深幕僚波特2月爆發對多位前伴侶的家暴醜聞時，正和他拍拖的希克斯協助撰寫為波特辯護的白宮聲明草稿，完全沒想到避嫌。據了解，事前未受徵詢的川普，對她處理此爭議的方式相當不滿。另一方面，她長期待在川普核心圈，在通俄門調查上扮演關鍵證人，勢必無法因離職而躲開外界關注。

心腹去職，對川普是另一個重大打擊，也恐令川普在白宮內更加孤立，一位川普競選團隊官員表示，「她深知總統要什麼，也可把（總統的意旨）傳達給聯絡室團隊」，這下白宮將沒了「川普翻譯官」。

(中國時報)