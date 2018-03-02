政壇叢林小白兔 選戰崛起

希克斯從川普參選前就為他效命，是少數獲川普信任、並可直達天聽的幕僚。媒體分析指出，身邊少了愛將的川普，在白宮的日子恐將更形孤立。 （路透）

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中國時報
／綜合報導

去年希克斯被提名白宮聯絡室主任，她的出線與美貌同樣讓人驚嘆；短短30個月內，由模特兒變身的政治新手希克斯，從選戰公關爬到白宮最具影響力位置，她雖然是政壇叢林小白兔，但與川普一家關係親密，堪稱川普除親人以外最信賴的幕僚，連老闆發推特她都要先看過。鎂光燈熱愛關注美女，希克斯即使宣告退場也不缺戲劇性，離開白宮後，她可望挾著聯絡室主任光環，在民營企業或傳媒大展手腳。

希克斯生於康乃狄克州，家境富裕，父親曾任美式足球聯盟（NFL）公關主管，後在公關公司擔任高層。她少女時代就涉足時尚圈，為知名品牌Ralph Lauren當模特兒，2005年紅透半邊天的小說《The It Girl》出版，希克斯正是封面美少女。

希克斯大學畢業後進入公關公司，客戶包括第一千金伊凡卡的時尚公司，牽起她和川普家族的緣分。她後來受川普延攬，負責川普集團公關事務。隨著川普決定角逐總統大位，2015年1月在一趟前往愛荷華州的行程中，希克斯正式加入川普團隊，從完全不曾涉足、也不懂政治的小白兔，一頭栽進爾虞我詐的政治叢林，出掌川普競選公關。

川普曾對GQ雜誌形容希克斯有快速累積政治經驗的超強能力，「她就是個天生好手…政治變化很快，許多人會跟不上，但她就是有辦法。」同僚稱讚她果斷、鎮定，而希克斯與川普一家的關係，也早超越老闆與屬下她為川普效力的時間，比所有與川普沒血緣關係的人更長。

曾與希克斯交往的川普前競選經理李萬度斯基，在去年底出版的選戰回憶錄中爆料，希克斯的任務之一就是拿熨斗為川普燙平西裝褲。美國記者沃爾夫引發軒然大波的《烈焰與怒火：川普白宮內幕》，更稱「希克斯被認為是川普真正的女兒，伊凡卡被認為是他的正牌太太。」

外界預料，離開白宮後希克斯將重返民營企業，可望頂著白宮要職的頭銜，以及她和川普家族的密切關係，空降藍籌股企業高層，甚或上電視訪談爽領6位數報酬和出

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(中國時報)

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