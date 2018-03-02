NRA的粉絲 驚奇髮夾彎 川普挺槍枝管制

2018年03月02日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國發生佛州校園大規模槍擊案後，國內加強槍枝管制的聲浪高漲。總統川普2月28日在白宮會晤兩黨議員，出乎預料表態支持加強管制。兩大槍枝銷售商沃爾瑪和迪克體育用品也宣布提高顧客購槍年齡限制、不再銷售突擊步槍等措施。

川普28日在白宮會見民主共和兩黨議員討論槍枝管制。在這場電視直播會議上，川普當眾要求議員重新啟動槍枝安全立法，並且坦白告訴議員，不要害怕「全國步槍協會」（NRA）勢力。

川普所言令人驚訝。因為勢力強大的NRA是其選舉金主，川普卻明顯背離NRA的主張。他呼籲，制定全面槍枝管制法案，將部分槍枝的購買年齡提高到21歲，擴大對在槍展和網路購買武器者的背景審查，防止精神病患者取得槍枝，保衛學校安全，限制某些年輕人購槍。他甚至建議就攻擊性武器禁令展開對話。

川普在會上一度建議，執法當局應該有權在不經過法院的情況下，從精神病患者或其他危險人物手中奪回槍支。對於NRA他表示，儘管自己是「NRA的粉絲」，但不會讓如此強大的利益團體任意而為。川普在鏡頭前揶揄共和黨議員，「NRA對你們太有影響力了，他們對我可沒那麼有力……你們有些人太怕NRA，你們不能被嚇到」。

川普還強調局勢已經改變，部分原因是他在白宮的領導能力。他的說法獲得與會民主黨議員的贊同。

佛州槍擊案導致許多大企業和NRA畫清界線，大型槍枝銷售商也順應民意宣布限制措施。沃爾瑪28日表示，將把顧客購買槍枝彈藥的年齡限制調高到21歲。此外，沃爾瑪也將在網頁上移除外表形似突擊步槍的商品，包括非致命性的空氣槍和玩具。沃爾瑪聲明，他們是在最近的事件後做出這項決定，並將設法「盡快」落實這項改變。

全美最大運動用品零售商之一的狄克運動用品公司也宣布，不再銷售槍枝給21歲以下年輕人，永遠停售突擊步槍。

(中國時報)