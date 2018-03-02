韓重提「慰安婦」惹怒日本

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中國時報
／綜合報導

韓日之間的敏感歷史問題有再度升溫的趨勢。南韓總統文在寅1日表示，日本絕無立場宣稱戰時「慰安婦」的議題已經落幕。引起日本內閣官房長官菅義偉反駁，表示文在寅的說法違反日韓協議，完全無法接受。

韓聯社報導，文在寅出席「三一運動」(南韓爭取脫離日本殖民的獨立運動，但告失敗))99周年紀念儀式時主張，作為加害者的日本不應主張慰安婦問題已得到解決，戰爭時期反人道犯罪行為不應被「了結」一詞所掩蓋。他指出，愈是悲慘的歷史愈應被銘記，學習那段歷史才是真正的解決之道。他強調，日方應正視歷史、直面歷史，希望以史為鑒、真誠反省，取信于亞洲鄰國，與鄰國一道實現真正的和解，共同踏上和平共存和繁榮的道路。

文在寅還提及獨島問題，表示獨島是日本侵略朝鮮半島時最先強占的韓國領土，日方否認這一史實與拒絕對帝國主義時期侵略進行反省無異。對此，日本內閣官房長官菅義偉1日在記者會上，批評文在寅的說法，他強調有關日韓慰安婦問題已經解決。菅義偉表示，「日韓兩國最高首腦達成共識，在海外也得到高度肯定。日本做了所有應該做的事，將強烈要求韓國切實履行承諾。」

一般認為，「日韓慰安婦協議」協議沒有先徵求南韓民眾尤其受害者的意見，南韓前總統朴槿惠與日本首相安倍，同意日本只以「補償金」而非「賠償金」的名義發放款項給慰安婦，日方堅稱日本政府對於慰安婦問題沒有法律責任，使文在寅和許多南韓民眾難以接受。

(中國時報)

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