「猶太人有槍就不會被屠殺」

2018年03月02日 04:10 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

美國今年再傳多起重大槍擊案，連川普都改變先前的立場，支持加強管制，然而卻有位共和黨籍的擁槍派議員，語出驚人地聲稱：猶太人若有槍，他們當中將有更多人可以在納粹德國發起的大屠殺中倖存。

美國阿拉斯加州共和黨籍眾議員楊恩(Don Young)，在被問到可以用甚麼方式來避免學校內的槍擊暴力事件時，表示老師配備武器有助於確保學生安全，接著他舉例，說明當政府將武器從人民身邊拿走後，發生了些甚麼。

楊恩表示：「到底有多達幾百萬的人民是因為沒有武器而被射殺和殺害的？在俄羅斯有5千萬人，因為他們的人民沒有武器。」「有多少的猶太人因為沒有武器而被(納粹)投入焚化爐？」

現場的聽眾對於楊恩的話，沒有太明顯的反應，但別人可不會放過這個機會，將於今年代表民主黨在阿拉斯加州角逐眾議員，挑戰楊恩的夏恩 (Dimitri Shein)，馬上將楊恩這段談話的影片放上youtube，還放上推特，並標注了美國有線電視新聞網（CNN），隨後馬上引發各界撲天蓋地的批評。

楊恩發現苗頭不對，他的發言人麥卡羅(Murphy McCollough)趕緊告訴CNN，表示楊恩的話被斷章取義了，麥卡羅說：「他(楊恩)是在點出當希特勒從德籍猶太人手中沒收武器後，這些猶太居民更無法保衛自己的事實。」「他不是說有武器的猶太人就有能力可以避免猶太大屠殺，他意圖傳達的訊息是解除民眾的武裝，可能導致有害的後果。一個無力防衛的民眾將任由統治者支配擺布。」

在美國政治人物提出此類觀點並非頭一遭，2016年共和黨總統候選人黨內初選期間，候選人之一的卡森醫生就曾宣稱，如果更多歐洲人有武器，猶太人被大屠殺的致命程度就可以大大降低。

(中國時報)