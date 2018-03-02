惡鄰爭吵縱火 洗碗啞婦枉死

2018年03月02日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

北市龍江路一處出租套房，1日凌晨傳出火警，因男子張建興與李姓鄰居發生口角後，竟潑汽油縱火洩憤，害死無辜的謝姓婦人。（林郁平攝）

檢警將張嫌帶回現場，鑑識人員手上拿著裝汽油的容器。（林郁平翻攝）

又是違建出租套房遭縱火害命！59歲清潔隊臨時工張建興，1日凌晨與李姓鄰居發生口角後，竟在門口潑灑汽油縱火洩憤，造成謝姓洗碗婦無辜葬身火窟，另有7人受到嗆傷。張縱火後騎腳踏車在附近閒晃，再跑到三溫暖悠哉睡覺，遭警方循線逮捕。在得知鬧出人命，嚇了一大跳，坦承一時情緒失控才縱火。

公寓擅隔間 究責二房東

檢警指出，這起火警與去年11月新北中和9死2傷縱火案相同，現場都是擅自隔間的違建，再度凸顯違建的隱憂與公安問題，檢方將再調查、追究二房東責任。

北市龍江路一棟7層樓公寓的2樓，1日凌晨2時傳出大火，消防局獲報派出大批人車前往馳援，由於現場是木造隔間，火勢迅速往上延燒，共計救出14人，疏散26人，但仍造成謝姓女住戶來不及逃生，已成焦屍，另7人受到嗆傷，所幸無大礙。

房間沒窗戶 苦命婦難逃

警方調查，發生火警的2樓約22坪，在隔壁1樓經營牛排館的67歲黃姓男子是二房東，以2萬1000元承租後，再隔成5間雅房分租，其中縱火的張嫌是清潔隊圓山分隊臨時員工，以5500元租下房間。鄰居說，他平時脾氣古怪，時常因聲音太大、影響他睡眠等生活瑣事，與隔壁李男發生爭吵，李男則與二房東為甥舅。

至於無辜枉死的謝女是瘖啞人士，從小被人領養，與離異的先生育有3女，後來獨自北上在飯店當洗碗工，以每月5000元租下唯一沒有對外窗戶的房間棲身，不料卻因此無法逃生。住在高雄的妹妹接獲噩耗趕到台北，哭紅了雙眼，大嘆「姊姊真苦命」。

三溫暖睡覺 不知出人命

案發後，警消根據現場跡證研判是縱火，在遍尋不到張嫌蹤跡，加上住在隔壁的38歲李男目擊張潑灑汽油縱火，鎖定追查發現張凌晨1點騎腳踏車到大橋頭加油站購買汽油，行凶後還在附近閒晃，最後搭計程車到松山區三溫暖休息。

警方上午8時許到三溫暖將睡夢中的張嫌逮獲。張供稱，昨天凌晨又與李男爆發口角，李打電話叫舅舅前來助陣，2人聯手打他，因年紀大、身材瘦小打不過他們，一氣之下便去買汽油，灑在客廳桌子上的衣服堆，以衛生紙點火引燃。警訊後，將張嫌依公共危險、殺人罪嫌移送法辦。

(中國時報)