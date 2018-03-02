台大宅王預謀情殺 更審判15年

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中國時報
／台北報導

「台大宅王」張彥文當街砍殺前女友47刀致死還吻屍，高院更一審認為，張彥文以過度殺戮方式殺害林女，是認為林女感情已無可挽回，就預謀殺人再自殺，有同歸於盡念頭，不是臨時起意犯案，考量犯後有悔意且已和解，依殺人罪判刑15年褫奪公權6年。本案可上訴。

張彥文行凶前後，還犯下強制、侵入住宅及恐嚇等3罪，合併判刑1年，可易科罰金確定。另犯2個強制性交罪各判刑3年2月；侮辱屍體判刑7月，3罪經最高法院駁回上訴已經定讞，高院裁定合併執行6年5月徒刑。本案未來確定後，7罪得合併定執行刑，刑度會在21年上下。

更審判決指出，依張彥文訣別信可窺知他內心誤把占有當做愛，且任由占有欲滋長，最後舖天蓋地吞噬理智，演變成確認對林女感情已無可挽回，就預謀殺死對方再自殺，張對愛的觀念偏差，選擇以玉石俱焚方式解決問題，陪葬兩個家庭的幸福，令人扼腕。因沒有加重刑度的理由，判有期徒刑法定上限15年。

33歲張彥文，2014年3月與透過網路認識的22歲林女交往，林女後來覺得彼此觀念差異大，雙方感情陷入低潮。張為求挽回，安排同赴日本旅遊，卻懷疑林女劈腿，雙方爭吵，張竟在日本2度性侵林女；回台之後分手，張卻擅闖林女住處，並以握有林女裸照為由恐嚇，要求發生關係被拒。

同年9月22日，張埋伏林女住處附近，見她出門上班，持刀要求當最後一天男女朋友，林驚慌尖叫，張失控狂砍她頭、胸47刀致死再吻屍。

一審判決張彥文無期徒刑，上訴後，因張在二審期間與被害人父母以1145萬元和解，刑期獲減輕改判合併執行21年6月徒刑，案經上訴最高法院，認為要查明是否預謀犯案，發回更審，高院更一審仍認為張預謀犯案，判處有期徒刑15年。

(中國時報)

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